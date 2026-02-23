Se filtró la lista de participantes antes del estreno de Gran Hermano y estallaron las redes: quiénes son

Este lunes 23 de febrero arranca una nueva edición de Gran Hermano, y no será una más. Bajo el nombre Generación Dorada, la propuesta promete mezclar perfiles muy distintos: participantes anónimos con ganas de hacerse un nombre y otros que ya llegan con cierta fama encima, ya sea por su carrera artística o por su recorrido mediático.

La apuesta es clara: cruces picantes, egos en juego y una convivencia que, desde el vamos, se anticipa intensa. En la previa del estreno, se presentó en redes el equipo que acompañará a Santiago del Moro en la conducción. Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Laura Ubfal, Mariana Brey y Eliana Guercio serán los encargados de analizar cada movimiento dentro de la casa.

Este lunes vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe

Como pasa todos los años, lo que más ruido hizo no fue el panel sino la supuesta lista de participantes que comenzó a circular antes de tiempo. En X, la cuenta Espiando Oficial difundió dos imágenes con las fotos "oficiales" de los 28 jugadores que entrarían a la casa.

Entre los nombres que trascendieron aparecen figuras conocidas del espectáculo como Kennys Palacios, Divina Gloria y Yanina Zilli. También suenan Brian Sarmiento, Solange Gómez, Lolo Poggio, Juanicar y Emmanuel Di Gioia. A ellos se sumarían Manuel Ibero (ex de Zoe Bogach), Franco Poggio, Daniela De Lucía y La Picoya, recordada finalista de GH Chile.

Estos serían algunos de los participantes que entrarían este lunes a GH Generación Dorada

El universo TikTok tampoco quedaría afuera: Titi Tcherkaski, Lola Tomaszeuski y Danelik Star serían parte de esta edición que apuesta fuerte al cruce entre lo televisivo y lo digital. Desde la producción, por ahora, mantuvieron el silencio para generar más misterio. Nadie confirmó ni desmintió la lista filtrada. La verdad se conocerá recién este lunes a las 22.15 por la pantalla de Telefe , cuando se abran oficialmente las puertas de la casa.

En cuanto a la dinámica, también habrá cambios. A diferencia de otras temporadas, esta vez no habrá semana de adaptación. El miércoles 25 de febrero —apenas dos días después del estreno— se realizará la primera gala de nominación. Ese mismo día tendrá lugar el primer debate con Del Moro y los analistas, instalando desde el arranque el clima de estrategia y competencia.

Santiago Del Moro anunció la dinámica para la primera semana de Gran Hermano

Además, se anunció un nuevo sistema de votación en el confesionario, aunque todavía no se dieron detalles. La incertidumbre suma tensión y obliga a los jugadores a moverse rápido desde el primer minuto.

Gran Hermano Generación Dorada irá más allá de la televisión. Habrá transmisión en vivo las 24 horas a través de DirecTV y su app DGO. Las galas y debates también podrán verse luego en Prime Video, mientras que en Uruguay el programa se emitirá en simultáneo por Canal 10. Todo listo para una edición que promete menos tregua y más juego desde el día uno.