La guerra de las tasas por el "desfinanciamiento" nacional: Casa Rosada lanzó una web para "reportar" municipios y escala el choque con Kicillof

La pelea entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires sumó este martes un nuevo frente. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la creación de una página web oficial para que cualquier ciudadano pueda consultar -y también reportar- las tasas municipales que cobran las intendencias bonaerenses. "Que nadie se quede con lo que es tuyo", escribió Adorni en su cuenta de X al presentar el sitio www.argentina.gob.ar/jefatura/tasas-municipales, en un mensaje que no solo apunta a la transparencia fiscal sino que se inscribe en la disputa directa con el gobernador Axel Kicillof. La plataforma permite visualizar, mediante un mapa interactivo, las tasas que cobra cada municipio -desde tasa vial hasta gravámenes sobre entidades financieras, actividades primarias, industria e hipermercados- e incluso sumar tributos que no estén incorporados.

El Gobierno lo presenta como una herramienta ciudadana; la oposición lo lee como un dispositivo de señalamiento político. El conflicto por las tasas no es nuevo. En diciembre, el oficialismo había difundido que intendentes del PJ aplican recargos sobre Ingresos Brutos: en Lanús, un 6%; en Quilmes, un 3,74%. Desde la Casa Rosada lo exhiben como un "impuestazo municipal" que impacta en precios y consumo. El ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó directo: "Los 'progresistas' se ocupan de progresar ellos y sus amigos, a costa de los que menos tienen", escribió al referirse al caso de Lanús.

Del otro lado, el intendente Julián Álvarez respondió que la tasa es consecuencia "del desfinanciamiento" nacional: "Hay un desfinanciamiento feroz al que nos someten, tanto a Lanús como a todos los municipios". La discusión, en rigor, excede la carga técnica del tributo -que es una contraprestación por servicios públicos o uso de bienes comunes- y se mete en la médula del modelo fiscal: Nación ajusta transferencias, provincias y municipios buscan compensar con recursos propios, y la disputa se traslada al contribuyente. La chispa más visible del conflicto la protagonizó la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

Tras la publicación de Adorni, lo tildó de "caradura" y lo acusó de que el Gobierno "se está quedando con la (plata) de la gente de trabajo, mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre". Adorni respondió con dos signos de interrogación, gesto que encendió aún más la discusión. "Te creés vivo pero la cara te vende. El gobierno nacional le debe $14,7 billones a la Provincia de Buenos Aires, cumplan con lo que es de los habitantes de este lugar", retrucó Mendoza.

La intendenta fue más allá y cuestionó el retiro del Estado nacional en áreas sensibles: "Ustedes abandonan todas las obligaciones que tienen con el pueblo en seguridad, en obras públicas, etc. y los gobiernos municipales dan respuesta a las necesidades de la gente ante esta ausencia. Cerraron los dispositivos locales de prevención de adicciones, los de salud mental, no hay vacunas, ¿A dónde quieren llegar?".

También advirtió sobre el impacto económico: "Cuando hablamos de una industria en la que la mitad de las máquinas están paradas, hablamos de recaudación que se pierde también a nivel municipal. ¿Pretenden llevarnos al sálvese quien pueda y como sea? Está claro que hacen falta muchas cortinas de humo para tapar tanto desastre". La réplica final de Adorni elevó el tono: "Mayra, acá la única que se cree 'viva' sos vos, criticando con falacias a un gobierno que intenta desde que asumió sacar al país del desastre en el que tus diferentes gobiernos lo dejaron".

Y agregó: "Te recuerdo que ustedes dejaron a la Argentina con 57% de pobres, 211% de inflación anual, cepo cambiario, default con importadores, aumento de deuda pública, intermediarios políticos que se quedaban con la comida de los pobres, vacunatorio VIP, inseguridad al por doquier y a su líder presa". Más allá de los cruces personales, la creación de la web abre un interrogante político. ¿Se trata de una herramienta de control ciudadano o de una vidriera para exponer a intendentes opositores en medio de un ajuste que recorta transferencias a las provincias?

El oficialismo sostiene que busca evitar abusos fiscales y defender al contribuyente. La Provincia y los municipios replican que el recorte de fondos nacionales obliga a reforzar recursos locales para sostener servicios básicos. En un contexto de caída de actividad y tensión social, la disputa por las tasas municipales se convierte en un símbolo más de la confrontación estructural entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense. La novedad no es la pelea: es la decisión de trasladarla a una plataforma oficial del Estado, donde la batalla política se libra ahora también con mapas interactivos y formularios digitales.