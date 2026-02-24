Maratea explotó tras la polémica por la colecta y sacó a relucir su costado más salvaje: "Nenito violento y maleducado"

El fenómeno de las colectas online volvió a quedar en el centro de la escena. Y otra vez el nombre es el de Santiago Maratea. Esta vez, la controversia gira en torno a una campaña solidaria realizada en 2021 para construir una vivienda y un refugio para animales. La acusación es directa: según una mujer vinculada a la beneficiaria, solo se habría entregado la mitad del dinero recaudado. Lejos de bajar el tono, Maratea publicó un extenso y vehemente descargo en redes sociales en el que no solo defendió los números de la colecta, sino que atacó con dureza a quienes lo cuestionan. "Hola, gente, ¿cómo andan? Che, ya tengo todas las pruebas para venir a demostrar que la periodista y la influencer que hablaron mal de mí toda la semana solamente intentaron instalar mentiras para así difamarme", comenzó.

Y siguió: "Así que, como verán, yo estoy muy tranquilo. Aunque tengo una calentura, hermano, o sea, cuantas más pruebas juntaba, más me enojaba". El influencer explicó que la colecta había reunido "dieciocho millones quinientos mil pesos" y que el dinero fue destinado a construir una casa para Eli, la mujer que cuidaba animales en condiciones precarias. Según su relato, la confusión se originó porque sus denunciantes mostraron imágenes de la vivienda original y no de la nueva construcción. "¿Por qué esta influencer no mostró la casa que le construimos a Eli? Si están una al lado de la otra, están en el mismo terreno. (...)", cuestionó.

Y aclaró: "Porque es una mala leche, amigo, no hay mucha vuelta que darle". En su descargo, Maratea detalló los costos de obra, desde la platea y la retroexcavadora hasta la instalación de gas, el sistema de agua con cisterna, bomba y tanque elevado, la cámara séptica y un termotanque solar. También justificó la diferencia entre el valor del contrato de la casa prefabricada -"cuatro millones cien mil pesos"- y el total recaudado. "Entre la mano de obra, los materiales que se alquilaron para construir y los honorarios de las arquitectas, se gastó dieciocho millones ochenta y un mil trescientos setenta y nueve pesos", afirmó.

Y añadió que el resto se destinó a agrimensura, escritura y deudas de servicios. El tono del video fue creciendo en agresividad. "Pedazo de ignorante", "tarada", "ridícula", fueron algunas de las expresiones que utilizó contra sus críticas. Incluso lanzó una frase que generó fuerte repudio: "Por suerte para estas dos minas, amigo, porque yo te juro que las haría mierda, tienen que agradecer los años de terapia que tengo encima... Estas dos pelotudas me tienen los huecos llenos. Así que chicas, les consulto, ¿les quedaron claros los números o prefieren que les meta una calculadora científica en el medio del orto?"

Más adelante, insistió en que la acusación central -que no habría gastado el dinero en la casa- es falsa. "A mí me están acusando de que la plata que junté para construir la casa no la gasté en eso, no me están acusando de que puse un termotanque solar que se rompió a los tres meses. (...) Las cosas se pueden romper, llamás a la garantía y lo cambiás". Cerró su descargo apelando a la transparencia y citando a Confucio: "Saben que para mí la transparencia es un pilar en todas las cosas que hago y que voy a seguir haciendo (...) Como dijo Confucio, no hagas el bien si no tenés la fuerza para soportar la ingratitud".

La reacción no tardó. Natalia Rodríguez respondió desde sus redes sociales y anticipó acciones judiciales. En X escribió: "La mujer soy yo y ademas de ponerse como un nenito violento y maleducado tampoco presento nada de lo que se le viene pidiendo. Iremos a la justicia, curro o no, se le termino". Luego, en un video de Instagram, redobló la apuesta: "Mararea pasó por muchísimos estados, desde el intento de difamación para desacreditar cualquier tipo de pedido que se le hizo, relacionado a la colecta (...) y ahora sacó el personaje que más nos gusta a todos, sí, la del machito violento. Y todo esto porque le pedimos una simple rendición de cuentas, que, por supuesto, no lo hizo. Pero, Santi, nos vamos a ver en la justicia, a ver si ahí realmente podés presentar los papeles que te estamos reclamando".

En televisión, Rodríguez sostuvo: "La promesa de una casa y un espacio para los animales no se cumplió. Juntaron 80 mil dólares y se les construyó una casa de 40". Maratea rechazó esa conversión y explicó: "Juntamos 10 millones de pesos. Lo que hace esta chica es decir: '10 millones de pesos al dólar blue de 2021 son 80 mil dólares'. Pero yo no cambié a dólares". Incluso desafió públicamente a que lo denuncien: "Pero más que funarme, ¿por qué no me denuncian? (...) Llévenme a la justicia si les importa tanto". Y fue más allá: "Yo le pago los abogados para que ella me denuncie a mí y vamos a la justicia a ver quién dice la verdad y quién miente".