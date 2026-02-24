De Maradona a la lechuga de Martín Pepa: 25 años de escándalos, llanto y polémica de Gran Hermano

Bajo el nombre de Generación Dorada, Gran Hermano volvió a la pantalla con la conducción de Santiago del Moro y reavivó una memoria colectiva cargada de escándalos, lágrimas, estrategias brillantes y escenas que quedaron tatuadas en la televisión argentina.

Este lunes comenzó una nueva edición de Gran Hermano, celebrando los 25 años del formato en el país. Pero si algo dejó este cuarto de siglo no fueron solo ganadores y eliminados: fueron momentos que atravesaron generaciones, escenas que incluso quienes nunca vieron el programa recuerdan como propias. Un repaso —caprichoso pero inevitable— por esas postales que todavía hoy se viralizan y se comentan.

Diego Maradona y la entrada más icónica

En la primera temporada, la casa recibió una visita que nadie imaginaba: Diego Maradona apareció con identidad encubierta, pero bastaron segundos para que los participantes lo reconocieran. Cuando confirmó que era él, los gritos y saltos de emoción fueron totales. Fue uno de los primeros grandes golpes televisivos del ciclo y dejó en claro que todo podía pasar.

⭐ Hoy empieza Gran Hermano: Generación Dorada. El inicio del reality en el 2001 fue tan exitoso que convocó al mismísimo Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/3iqS8grCtu — GENTE (@genteonline) February 23, 2026

El día que la realidad golpeó la puerta: las Torres Gemelas

Uno de los momentos más fuertes en la historia del programa tuvo como protagonista a Carolina Chiappetta. Tras 43 días de aislamiento, la entonces conductora Soledad Silveyra le informó que Estados Unidos había sufrido el atentado contra las Torres Gemelas.

"Estuviste 43 días en la casa, y tengo que darte una noticia que ha conmovido al mundo entero...", comenzó la mediática. La reacción de la joven quedó grabada para siempre. Años después recordaría que, por la forma en que recibió la información, pensó que un ex novio suyo podía haber muerto en uno de los aviones. Televisión en estado puro, cruda y sin red.

Marianela Mirra y la espontánea más recordada

Si de estrategia se habla, el nombre de Marianela Mirra es ineludible. Su jugada "espontánea" contra Diego Leonardi cambió el juego para siempre. Leonardi era el favorito, su aliado y uno de los más queridos por el público.

La espontánea de Marianela Mirra contra Diego Leonardi cambió el juego de GH para siempre

La decisión sorprendió, generó picos de rating y comentarios en todos lados. Siete días después, Marianela se consagró ganadora de la edición 2007. Para muchos, la jugadora más inteligente que pasó por la casa.

15 kilos de lechuga y una discusión histórica

En 2011, Martín Pepa dejó una escena tan absurda como inolvidable: en la primera compra del supermercado compró 15 kilos de lechuga . El error desató una fuerte discusión con Cristián U, pero con el tiempo se convirtió en un clásico que todavía circula en redes.

La problemática inicio porque los participantes tenían un presupuesto acotado para subsistir, ya que se implementaba la idea de una prueba semanal que dividía o multiplicaba el dinero destinado a las compras. Los hermanitos habían perdido la prueba y debían enfrentar una semana difícil: los víveres eran pocos pero la lechuga sobró esa semana.

Azul escapó... pero no tenía SUBE

La edición 2016 en América TV regaló una situación insólita. Azul Carrizo logró escapar de la casa en medio de una crisis emocional. Sin embargo, al salir se dio cuenta de que no tenía dinero ni tarjeta SUBE. Tomó un taxi hasta la casa de su hermano, quien pagó el viaje y la convenció de regresar ese mismo día.

En la gala del 29 de junio, explicó su decisión ante Jorge Rial: "Buscaba un lugar donde ir porque tenía la cabeza tan aturdida... A mí no me va la violencia ni la discriminación". Tiempo después fue expulsada por la producción.

La participante que duró menos de nueve horas

En 2012, Dolores Escala ingresó con fuerza, pero su paso fue fugaz. Apenas unas horas después pidió retirarse tras sufrir un ataque de pánico y síntomas de sofocamiento. A las 6:30 de la mañana reunió a sus compañeros y anunció su decisión. Fue una de las estadías más breves en la historia del ciclo.

Violencia, expulsión y un conductor entrando a la casa

Las reglas también se pusieron a prueba. En 2015, tras una discusión y bajo efectos del alcohol, Brian Lanzelotta agredió a Marian Farjat. La producción tomó una decisión ejemplificadora.

Brian Lanzelotta y Marian Farjat fueron de las parejas más polémicas de Gran Hermano

En una gala extraordinaria, Jorge Rial ingresó personalmente a la casa para comunicar la expulsión. Antes, le mostró las imágenes. "¿Vos me estás diciendo que le pegué? No lo puedo creer... Me siento un sorete", dijo Brian, visiblemente quebrado. Fue uno de los momentos más tensos del reality.

"Les doy cinco minutos sin cámaras"

También en 2015, tras semanas de tensión entre Mariano Verón y Francisco Delgado, Rial sorprendió a todos con una propuesta inédita: cinco minutos de pelea sin cámaras. " Ni la producción sabe lo que voy a hacer ", lanzó.

Finalmente, los participantes no aceptaron y el conductor aclaró después que sabía que no iban a pelear y que, de haber dicho que sí, tampoco lo hubiera permitido. Pero la escena quedó como una de las más controversiales en la historia del formato.

El ADN, el cuarto rojo y un reencuentro explosivo

La historia entre Francisco Delgado y Gisela Bernal paralizó la pantalla. En medio del reality, estalló la polémica por la paternidad del hijo de Bernal, luego de que Ariel Diwan revelara un resultado de ADN negativo.

Gisela Bernal visitó a Francisco Delgado en Gran Hermano

Francisco se enteró dentro de la casa de su posible paternidad. Tras salir, un estudio confirmó con más del 99,99% de certeza que era el padre. El reencuentro en el cuarto rojo tuvo llanto, abrazos y un pedido especial. Televisión cargada de emoción real.

Furia y el premio que no quiso aceptar

Ya en la etapa moderna del ciclo, Furia volvió a encender la mecha. Durante el segmento Gran Hermano Awards, rechazó el premio a mejor jugadora y se lo devolvió a Del Moro: "Yo soy mujer, soy pelada, soy tatuada... y él me defendió a muerte", dijo, en referencia al conductor. El gesto generó incomodidad, debate y reafirmó que, 25 años después, el reality sigue provocando conversación dentro y fuera de la casa.

Furia había ganado un premio como "jugadora preferida" pero no lo aceptó

Desde la emoción más cruda hasta el papelón más insólito, pasando por estrategias brillantes y escándalos mediáticos, Gran Hermano construyó un archivo imposible de ignorar.

Hoy, con Generación Dorada en marcha, el reality no solo apuesta a nuevos participantes, también juega con la memoria del público. Porque si algo demostró en estos 25 años es que la casa más famosa del país siempre tiene una escena lista para convertirse en historia.