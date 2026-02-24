Pergolini criticó a Milei y habló de "papelones" en el Senado: "La economía sigue siendo una porquería"

Mario Pergolini volvió a la televisión durante el último año y su figura creció en términos de polémicas, como había acostumbrado a su público hace 30 años. En una reciente entrevista con TN cuestionó la actualidad económica del país, criticó al presidente Javier Milei por sus modos y rechazó a los senadores de la Nación que quedaron expuestos por la falta de lectura de la reforma laboral, con el escándalo por el desconocimiento del artículo 44.

"Yo creo que estamos pasando por un momento donde los que la estaban pasando mal la siguen pasando mal y creo que se ha aumentado un poco esa cantidad de gente que la está pasando mal. Uno puede decir que las economías van mejor o peor. Me parece que la economía es buena si comés, si te va bien. Yo podría decir que para mí la economía es buena, pero conozco un montón de gente que no está con trabajo, que le está costando bastante", reflexionó Pergolini.

El showman lo hizo al aire del programa ¿La ves?, que conduce Jonatan Viale. Allí confesó que la búsqueda de empleo se complicó porque "cada vez los márgenes de edad son más difíciles" y remató su explicación con un bombazo: "Me parece que la economía sigue siendo una porquería".

Al mismo tiempo, el ex CQC afirmó que existió un cambio marcado desde la asunción de Milei: "Si es bueno o malo creo que lo vamos a ver, pero creo que se merecía un cambio el país. No sé si exactamente este, pero había que hacer un cambio". "Este es el primer paso que hay que dar para cambiar el status quo que teníamos. ¿Es lo mejor que podíamos haber hecho? Es lo que nos salió. Estamos en manos ahora de una persona que tiene que hacer lo que tiene que hacer", aceptó.

En ese momento Viale quiso ahondar sobre la percepción de su entrevistado respecto al Presidente. "¿Estamos en manos de?", le consultó para que complete la frase. "Yo creo que el tipo que asumió es muy distinto al que está ahora. Creo que ha aprendido un poco el juego de la política, lo cual me alivia un poco. Tiene una oportunidad. Ojalá que la aproveche", consideró.

En relación a la reforma laboral, Pergolini la bancó, pero cuestionó las formas del debate parlamentario. "Me hubiese gustado una discusión más amplia, un poco más larga. Porque si no me parece un poco como fue la Ley de Medios, donde se estaban mirando otras cosas y se saltearon que Internet sea un medio", explicó.

"No puede ser que se hayan salteado, que de golpe un día a la mañana todos nos hayamos enterado que si faltabas... Y que yo no lo sepa, bueno. Pero que los senadores digan '¿dónde estaba eso?'. Pero boludo, ¿cómo? ¿No la leíste? Me parece que hay un montón de papelones cuando suceden estas cosas", criticó Pergolini. "Me gustaría una ley laboral un poco más grande y abarcativa. ¿Va a ayudar? No lo sabemos. La verdad que es muy difícil ver si una ley de este tipo en un país con tanta informalidad de trabajo vaya a ayudar. ¿Va a mejorar la industria del juicio? Bueno, va a ser mucho más largo eso. Vamos a ver", añadió.

Sobre el Presidente agregó que "es una persona con un carácter tan poco político que un poco daña", porque "es de esas personas que festejan tirando nafta" y eo es algo que no puede suceder con su cargo. "¿A dónde nos va a llevar? Me desconcierta un poco. Sin duda creo que todos notamos que el consumo ha bajado. Creo que se está reconvirtiendo la economía. Estamos pasando por un proceso mundial muy especial, donde las tecnologías realmente están afectando vidas más cotidianas", concluyó.