La Tora estalló contra las críticas a su nominación en los Martín Fierro: " A tu vieja me estoy cog..., boludo"

Las nominaciones de los premios Martín Fierro que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) siempre traen polémica y hasta discusiones públicas en contra de quienes quedan entre los más votados. En esta oportunidad, la dureza con la que cuestionaron algunos programas de América TV a la influencer Lucila "La Tora" Villar, generó que la ex Gran Hermano los aniquile en uno de los streamings de Telefe en los que participa.

"En Intrusos desde ayer, y mismo en A la Tarde y en otro, están con si lo merece La Tora, si no lo merece La Tora. Que tiene que estar otra persona. Amigos, yo no me puse, si le quieren decir a alguien díganle a otra persona. No me rompan los huevos. Yo laburé de domingo a viernes, de 8 de la mañana a una de la mañana, tengo cuatro trabajos", enumeró con un evidente fastidio.

La nominada luego se burló de quienes, tras todo lo dicho, le pidieron una entrevista en el programa de América TV. "No me interesa dar un huevo una nota. Obviamente no quiero dar ninguna nota", soltó enojada. "Y para ese que dijo: '¿A quién se estará cogiendo La Tora?'. A tu vieja, boludo. A nadie. Cerrá el orto, amigo", lanzó contra un supuesto productor que deslizó el rumor.

"Estoy re enojada. Porque siempre a las mujeres se nos mata. Y me da bronca, porque una mina que sale de Gran Hermano con 20 años, de Berazategui, 28, 30, lo que poronga fuese, no puede estar como revelación. ¿Por qué? ¿Qué hice?", preguntó ya con la voz acongojada y quebrada.

Villar hasta se escudó en la explicación de que su nominación es justamente para alguien que recién comienza su carrera pública, como ella que participó de la edición 2022 del reality. Es "cuando vas teniendo acá en el medio donde decís: 'mirá esta boluda, esta rubiecita está haciendo un poquitito de ruido'. Eso es una revelación, porque sino el año pasado también hubiesen estado nominados un montón de personas que estuvieron en la TV, en realitys y demás".

También se dio un tiempo para agradecer a quienes sí la respaldaron. "Gracias Ángel (de Brito), Pepe (Ochoa) y Fefe (Bongiorno), que tuvieron unas palabras hermosas conmigo. Mis jefes acá, mis jefes también de la TV, Santi (del Moro). Realmente me quedo con la gente que me conoce, porque la que no me conoce no puede decir ni 'ah'", rechazó La Tora.

Lucila Villar, conocida como La Tora, modela tras salir de Gran Hermano.

"No me conocen y no saben todo lo que laburo", lamentó la influencer. "Si esperan una piba que se va a callar, la verdad es que se metieron con la incorrecta. Agradezcan que tampoco nunca me interesó responderle porque me vienen dando desde hace meses, porque siempre es más fácil darle a la piba", advirtió. "Estoy entre las tres mejores. Que la cuenten como quieran", remató para finalizar. Las cosas como son.