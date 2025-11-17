La venganza de La Renga: subieron a un enano disfrazado de Milei durante Panic Show

La mítica banda de rock nacional La Renga se vengó de Javier Milei y el uso que hace de la canción Panic Show, esa que arranca con 'hola a todos, soy el león', y con la que el presidente musicalizó tantos eventos políticos sin ningún tipo de autorización por parte del trío de Mataderos. En un recital ofrecido el fin de semana, un enano vestido como el líder libertario y con una máscara de él salió al escenario cuando interpretaron el tema, y despertó la pasión de su público.

"Atención a todas las unidades: Patricia, el león se escapó", soltó el cantante y guitarrista Gustavo "Chizzo" Nápoli en relación a la ministra de Seguridad, Bullrich, y entre los gritos descontrolados del público que demostró lo poco que quiere al economista libertario que desde el 10 de diciembre de 2023 es presidente de la Argentina.

El show fue parte del evento de motos y autos de colección Dama's Day Volumen 4 que se realizó en el predio del Wyndham Garden Luján, sobre la Ruta 6 y el río Luján. Allí fue que salió al escenario la versión en miniatura de Milei, que llevaba una campera de cuero negra como la que usa habitualmente y que intentaba imitar ciertos movimientos típicos del ex panelista de televisión.

El público de La Renga enseguida mostró su apoyo a la banda y su repudio contra la figura presidencial, ya que uno de los cánticos que se levantaron durante ese lapso fue el de "el que no salta, votó a Milei", casi un himno contra las políticas libertarias, que se repite en muchos eventos culturales masivos.

La Renga está en las antípodas políticas de Javier Milei.

Hace pocos días ya integrantes del grupo habían confesado que no estaban nada felices con la utilización electoral que hizo Milei de la canción. "El tema es nuestro, él se lo robó como se está robando todo el país. Es una parte más de lo que está robando", rechazó el bajista histórico de la banda, Gabriel "Tete" Iglesias, en el marco de una entrevista que brindó a un podcast chileno especializado.

"Hicimos todo lo que legalmente se puede hacer para que no use nuestra canción para llevar a cabo sus ideas porque lamentablemente están muy del otro lado", sumó Tete, quien aclaró que algunas veces la canción no es interpretada por ellos porque consideran que no tiene lugar, aunque nunca fue porque Milei la haya apropiado.

"No estamos de acuerdo con usar algo de otra persona sin autorización. Si te dicen que no y lo seguís usando, habla de la impunidad para hacer lo que querés sin importarte nada", denunció el manager de la banda, Gabriel "Gordo" Goncalves, en la misma entrevista.