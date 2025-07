La vieja guardia vs el streaming: ESPN atacó a Davoo Xeneize y el youtuber los ubicó con altura

La disputa entre lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir en términos de producción de contenido audiovisual quedó en evidencia luego del cruce que buscaron desde el programa 90 Minutos de Fútbol de ESPN con el influencer y youtuber Davoo Xeneize, quien se negó a darle lugar a los ataques que soltaron sobre él luego de que criticara la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors por primera vez.

"Hay algunos pibitos que hablan seis horas todas las noches, que son millonarios de la noche a la mañana, que creen que se las saben todas y ahora están recogiendo el hilo", soltó en ese sentido el periodista Diego "El Chavo" Fucks. Enseguida, y de acuerdo a un corte que se viralizó en las redes sociales, su compañero Daniel Arcucci no se guardó nada sobre el influencer, aunque tampoco lo mencionó.

"Hay que atajarse porque después salen los que tienen millones de seguidores y hablan por primera vez: 'uy, resulta que están gestionando mal'. ¿Recién te diste cuenta, nene? Vestido con un buzo de Boca", criticó el amigo de Diego Maradona. "Tremendo. Ya tenemos un enemigo nuevo. Estamos bajando el promedio de edad de los enemigos", le agregó Fucks, en un comentario que desató las risas del estudio.

En su canal de Youtube, Davoo Xeneize se refirió a la ola de críticas en su contra. "En primer lugar, les voy a decir que no me interesa, no me interesó ni me va a interesar dar esa batalla. De verdad se los digo. No van a verme a mí reaccionando a lo que dijeron, no van a verme a mí opinando de lo que dijeron, no van a verme a mí haciendo contenido con eso, porque no soy así, porque no me siento a gusto con esas cosas", describió.

Davoo Xeneize se consagró como el personaje con mejor desempeño durante el 2024

Luego aclaró que lo que hacía no era una crítica sino que era un relato desde su punto de vista. "Obviamente cada uno es como es. Yo tengo mis defectos, como cualquier persona. No me creo más que nadie. Pero tampoco crean que tengo que estar todo el tiempo defendiéndome de las personas que no les gusta lo que hago", rechazó.

"Yo soy consciente que cuando opino de Boca específicamente, con la visibilidad que tengo, hay mucha gente que no le gusta lo que digo o lo que hago, o como mucha gente que sí. Entonces no puedo estar todo el tiempo rivalizando con las personas que no les gusta lo que digo, porque es parte del juego", explicó Davoo. "Cuando opinás y tenés visibilidad tenés que bancarte el vuelto. Y si el vuelto es que haya gente que te bardee, habrá que bancársela", agregó.

"No voy a excusarme, ni voy a hacerme el pobrecito ni nada de eso. Sí les voy a decir que tampoco voy a darle visibilidad o un lugar en mi canal, por un tema que no me interesa eso. Yo no voy a hablar de otras personas o voy a buscar una guerra donde para mí no la hay porque no soy así. Aparte sé muy bien cómo son las cosas, sé muy bien lo que pasó en el medio", confesó el youtuber.