La vuelta de Patito Feo: Brenda Asnicar y Laura Esquivel rechazaron la propuesta y ya fueron reemplazadas

Este lunes, Intrusos confirmó el regreso de una de las ficciones juveniles más exitosas de los años 2007 y 2008: "Patito Feo". La telenovela que marcó a toda una generación con sus canciones, coreografías y personajes inolvidables, vuelve en formato teatral. Sin embargo, el regreso no está exento de polémicas.

"Fue un programa muy exitoso. Tuvo su versión teatral que fue un furor. Es más, hasta hace poco mis hijas miraban el CD de esa obra", comenzó el enigmático Adrián Pallares, y adelantó: "Hoy lunes están ensayando".

Patito Feo vuelve al teatro pero no con su elenco original

Aunque la noticia entusiasma a los fanáticos, las protagonistas originales no formarán parte del proyecto. Laura Esquivel -quien dio vida a Patito- y Brenda Asnicar -la recordada Antonella, líder de "Las Divinas"- rechazaron la propuesta: "Una dijo que no quiere estar más bajo la sombra de su personaje, y a la otra se le ofreció mucho dinero, pero no quiso hipotecar un año de su vida", detalló Pallares sobre las negativas de las protagonistas.

A pesar del no de las jóvenes, la producción ya encontró reemplazos: Albana Fuentes, quien brilló en teatro con el personaje de La Sirenita, será la nueva líder de Las Populares, mientras que Juli Poggio tomará el rol de la "Divina" de esta versión teatral.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar se negaron al regreso de Patito Feo

El regreso de "Patito Feo" también revive viejos conflictos legales. Una de las autoras de la novela -actualmente radicada en México- analiza iniciar acciones legales, ya que no habría dado su consentimiento para esta nueva puesta en escena. Además, Marcelo Tinelli y Alejandro Stoessel, productores originales, volverían a enfrentarse en la Justicia. Según trascendió, Tinelli habría vendido los derechos de la novela, pero Stoessel -autor de la historia- no estaría de acuerdo.

Mientras tanto, varios ex integrantes del elenco original siguieron caminos distintos: Santi Talledo hoy forma parte del éxito de Luzu TV y también trabaja en el stream de La Voz Argentina, mientras que Thelma Fardin se mantiene alejada de los medios, disfrutando de su relación con Tacho Riera. Cabe recordar que en 2018 denunció a Juan Darthés por abuso sexual durante una gira internacional del elenco, hecho que aún resuena en la memoria colectiva. Por ahora, ni Juli Poggio ni Albana Fuentes se pronunciaron públicamente sobre este nuevo proyecto, y los productores detrás del regreso mantienen el silencio.