Wanda Nara recordó su enfermedad y apuntó contra Icardi: "Tenés que ser muy hijo de p..."

Wanda Nara pasó unos días en Europa acompañada por L-Gante, donde no faltaron los paseos turísticos, pero tampoco las fiestas, los boliches y el agite nocturno. De ahí llegó directo al país, para decir presente en el cumpleaños de 15 de una sobrina de Mauro Icardi, otra celebración que, fiel a su estilo, no pasó desapercibida.

En redes sociales -y también en Tribunales-, la conductora fue el centro de atención. En X (ex Twitter), algunos periodistas aseguraron que la conductora se autoinvitó a la fiesta y que pasó gran parte de la noche pegada a la barra de bebidas.

Wanda Nara en Europa con L-Gante

No es la primera vez que acusan a Wanda de haberse excedido con el alcohol o alguna sustancia. Tampoco es novedad que esté acompañada por L-Gante cuando eso ocurre. Cabe recordar que durante el verano, Icardi presentó una denuncia judicial donde expresó su preocupación por el entorno del cantante de cumbia 420, afirmando que consumen delante de las hijas menores que comparte con Nara.

Pero si hay algo que la Bad Bitch no está dispuesta a tolerar, es que se ponga en duda su rol como madre. Y mucho menos que se sugiera que consume drogas. Por eso, usó sus historias de Instagram para apuntar directo contra su ex: "Tenés que ser muy hijo de put... sabiendo que la mamá de tus hijas tiene leucemia y está constantemente controlada y medicada, querer instalar que pueda haber consumido alguna sustancia. Jamás consumí ni antes ni mucho menos ahora".

Wanda Nara explotó contra Mauro Icardi

La aclaración, escrita con letras blancas sobre fondo negro vino con munición gruesa. Wanda expuso lo que, según ella, es la verdadera intención de Icardi con estas acusaciones: "Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de put... ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte".

Y por si faltaba más, remató con una denuncia económica: Icardi debe diez meses de cuota alimentaria y ni siquiera paga la obra social de sus hijas. "Eso es cuestión de la JUSTICIA", escribió, pero explicó que decidió publicar el descargo porque ya no aguanta más: "Me cansé de que me acuses desde que te dejé, siempre de algo nuevo y con mentiras para cumplir tu amenaza".

Para respaldar sus palabras, Wanda compartió capturas de sus chats con un médico de la Fundación Fundaleu. En uno de ellos, se la ve comentando: "Estoy a la espera de estos análisis. Mañana me van a hacer lo de la médula, lo prefiero hacer todo en Fundaleu. Y me llevo Hidroxiurea para bajar los glóbulos blancos, estaban esperando esos análisis".

Wanda Nara expone los mensajes con su médico para desmentir las acusaciones de Icardi

En otro mensaje, se la nota angustiada: "Mucho miedo y angustia, Miguel. Lo antes que pueda hacer todo mejor, estamos muy angustiados". El profesional le responde: "Te voy a ver mañana en Fundaleu, estamos acelerando los estudios genéticos que llegaron".

También mostró análisis clínicos fechados en octubre del año pasado y los protocolos médicos que debe seguir. En más de una oportunidad, la empresaria dejó en claro que sus hijos están atravesados emocionalmente por su estado de salud, y que confía plenamente en su equipo médico.