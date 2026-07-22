Lali Espósito le paró el carro a Rosalía con un audio de Moria Casán tras la campaña antiargentina

La herida por la final del Mundial 2026 sigue abierta y ahora el campo de batalla se trasladó al Olimpo maravilloso y fantástico del pop. En medio de una ola de indignación nacional por la actitud de Rosalía, quien parece haber olvidado el romance que vivía con el público local, apareció Lali Espósito.

La popstar argentina no necesitó nombrar a la española para dejar en claro que, con la bandera, no se mete nadie. Con un video cortito, al pie y cargado de veneno, Lali activó el "modo One" y le mandó un mensaje que retumbó desde Buenos Aires hasta Madrid.

Lali Espósito

Para ponerle voz a su furia, Lali eligió un audio histórico de la máxima lengua karateca del país, Moria Casán, y el resultado fue una declaración de guerra total: "Todos se la agarran conmigo, a mí me importa tres pitos quiénes sean. A mí me planteás batalla y yo te respondo. Aguantate. Seas un cuatro de copas, un as de basto, un as de espada o lo que sea". Las redes estallaron: para los fans, no hay dudas de que la batalla es contra la intérprete de Motomami.

lali le respondió a rosalia con un moria dixit. pic.twitter.com/hpf1xNVXbb — make argentina gay again (@makearggayagain) July 22, 2026

¿Cómo empezó este escándalo internacional? Rosalía, que tiene cuatro shows agotados en el Movistar Arena para agosto, cometió el error fatal de subirse a la campaña antiargentina que circula en España. La cantante reposteó un video de Mia Khalifa celebrando la derrota de la Scaloneta con la canción La Perla, que tiene una letra que dolió como un puñal: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial".

La respuesta de los argentinos fue inmediata y despiadada. Bajo el lema de "con Argentina no se jode", cientos de seguidores empezaron a revender sus entradas para los shows de los días 1, 2, 4 y 6 de agosto. Los portales de reventa se inundaron de tickets a precio de remate con un solo objetivo: que la española cante frente a un estadio vacío en señal de repudio por su falta de códigos .

Mia Khalifa sostiene una campaña antiargetnina desde el comienzo del Mundial a la que esta vez se subió Rosalía

El escándalo escaló tanto que el club de fans oficial, Motomamis Argentina, tuvo que emitir un comunicado desesperado para despegarse de la actitud de su ídola. En un posteo que trasluce la amargura del momento, expresaron: "Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina".

La publicación de las Motomamis argentinas

A pesar de su lealtad, las fans dejaron en claro que ellas no tienen el control de lo que Rosalía sube a sus redes: "Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio", cerraron, intentando apagar un incendio que parece haber incinerado, de forma definitiva, el vínculo de la española con el país campeón del mundo en 2022.