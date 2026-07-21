Wanda negó la acusación de "Pochi" sobre la agresión contra su hija: "Yo no soy como ella, no me meto con la familia"

Wanda Nara salió a desmentir haber querido revelar una intimidad en relación a la salud mental de la hija de la periodista Marcia Frisciotti, mejor conocida como "Pochi" de Gossipeame, quien relató una experiencia difícil que atravesó su familiar hace dos años, ante las presiones que había expuesto la ex de Mauro Icardi, tras un entredicho que tuvieron en relación a sus hijos.

"Yo no iba a contar eso, iba a contar algo que no tiene nada que ver con eso que cuenta. Se ve que tiene ganas de exponer a su familia. Yo no soy como ella, no me meto con la familia. Tengo cosas peores y solo incluyen a ella si sigue metiéndose conmigo se va a enterar ella y su novio, ¡que son adultos!", escribió Nara en su cuenta de X (ex Twitter), luego de que Pochi revelara la verdad sobre el tema que atravesó su familia.

Wanda Nara negó haber querido presionar a "Pochi" a que cuente los problemas de salud mental de su hija.

Según explicó Frisciotti, se animó a contar lo que sucedió porque su hija, que actualmente tiene 18 años, la autorizó y la instó a que lo haga. "Me dijo: 'Mamá, tenés que concientizar. Nadie puede tirar esto'. Medio como que me amenazó Wanda: 'Contá cuando tu hija estuvo internada'. Nadie te puede amenazar con eso", reveló, luego de contar que había estado desesperada para que no le lleguen las amenazas que había recibido.

"Ella tuvo una depresión muy grande. Un día tomó una decisión. Ella sentía que no tenía ganas de vivir. Es muy fuerte para una mamá tener un hijo que no tiene ganas de vivir, porque nosotros damos vida", contó Pochi consternada. "Un día estábamos en mi casa. Ella tomó una decisión obviamente super dura para todos. Por suerte estábamos ahí", agregó sin ampliar mucho sobre cómo se dio ese trágico momento.

"Estuvo en terapia intensiva dos días", recordó la periodista al aire de Puro Show, el programa de El Trece donde también se desempeña. "Wanda quiso dar a entender como que mientras mi hija estaba internada yo estaba acá hablando boludeces. No, esto es mi laburo. Esto es lo que me sostiene. Volví porque nos rotábamos y para mí era muy importante el trabajo, pero al mismo tiempo estaba todo el tiempo al lado de mi hijo", reclamó.

La periodista recordó que cuando atravesó ese tema hablaba mucho con Wanda, quien hasta llegó a hablar con su hija. "Un día me llamó y le dije que estaba en esta situación. 'Tené cuidado, la verdad es que la salud mental de los hijos no es toda la misma. Siempre hay un hijo que tal vez no tiene la misma resistencia, la misma salud mental. Y lo que vos hacés o exponés, lo puede afectar de una manera diferente'", fue la advertencia que le dejó cuando todavía eran amigas.

Así había presionado Wanda Nara a "Pochi" en relación a los problemas de salud mental de su hija.

Por más que Wanda haya negado que esa era la información que quería brindar y adelante que tiene algo mucho más grave que la afecta a ella y a su actual marido, un tuit reciente de la ex de la conductora de Masterchef reveló lo contrario. "Hablando de hijos, ¿por qué no contás a quien tenías internado con una situación grave y tenés todavía con problemas mientras te dedicas al chisme barato y comentarios de resentida?", le preguntó la empresaria

"¿Desde cuándo defendés tanto a un violento de mujeres? ¿Querés que te refresque la cabeza de tu propia vida? Así no tenés tanto tiempo al pedo", le advirtió Wanda en la misma publicación y en una protesta por las argumentaciones a favor del periodista Gustavo Méndez, con quien también viene con un fuerte cruce. "Yo desde un avión puedo contestarle a quien quiera por si te interesa saber lo que hago. Y me cansé de la gente de mierda. Mirá tu vida y tu familia. Tanto que te gusta el chisme con mis hijos y conmigo no te metas más", cerró Nara.