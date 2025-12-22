"Las familias que terminan mal...": Cubero explotó contra la Justicia en medio de su guerra con Nicole

La historia del enfrentamiento entre Nicole Neumann y Fabián Cubero continúa sin importar que la separación sucedió hace ocho años y que ambos ya rearmaron su vida con nuevas parejas e hijos. En esta oportunidad el ex futbolista reconoció que la fiesta de 15 de Allegra será sin ella, aunque sí la llevará de viaje, mientras que protestó porque la Justicia no hizo nada cuando el año pasado su ex pareja rompió el acuerdo de reparto de días que tenían establecidos para las vacaciones de enero.

"La idea original era hacer la fiesta conmigo y el viaje con la mamá. De todos modos, ella tiene todas las posibilidades de hacerle la celebración que quiera", explicó Cubero ante Infama y en relación a que, de creerlo correspondiente, Neumann podrá hacer una fiesta más. "Eso se pactó desde el primer momento. Las familias que terminan bien pueden hacerlo juntas. Las que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Así de simple", añadió.

"Ahora pasamos mi cumpleaños, Navidad y después las nenas se van a pasar Año Nuevo con la mamá", relató Cubero en sus declaraciones a América TV. "Ahora está todo pactado. O sea, primera quincena con la mamá y segunda conmigo. Después hay que rezar para que las fechas sean las que corresponden", sumó en el sentido de los más de un conflictos que tuvo en relación a la correspondencia de los días establecidos en el pacto con su ex.

"Esperemos que no haya ningún martes 13 porque el juzgado sigue cruzado de brazos. No se tomó ninguna medida y la verdad es que estoy bastante molesto con esa situación", cuestionó Cubero al recordar la experiencia del anterior enero, cuando la madre de Allegra, Indiana y Sienna falló a lo acordado, sin tener que pagar ningún castigo por la falta que cometió.

Nicole Neumann y Allegra Cubero.

"No se tomó ninguna medida y eso me genera mucho fastidio, es una situación que me molesta", protestó en relación a la Justicia. Los idas y vueltras entre Cubero y Neumann existen desde hace ocho años, aunque en el medio Allegra decidió vivir con su papá y la pareja de él Mica Viciconte, mamá de Luca, el último hijo de su papá.

Además, en los últimos años hubo hasta acusaciones de maltrato que recibió Allegra por parte de la actual pareja de Nicole, el piloto José Manuel Urcera, los cuales se revelaron con la aparición y viralización de audios en donde la reta con mucho enojo a la menor de edad. La reconciliación llegó, pero el daño ya estaba hecho y ella no volvió a vivir con su mamá, aunque sí se revinculó.