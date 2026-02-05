Marcela Feudale denunció a Lilia Lemoine por violenta y liquidó a Trebucq: "No le dijo nada a la diputada"

Marcela "La Enana" Feudale explicó que lo que hizo la diputada nacional Lilia Lemoine sobre Ian Moche y su mamá, Marlene Spesso, cuando aseguró que el menor fingía su autismo, es un caso de violencia institucional, a partir de la relación asimétrica entre una persona que ocupa cargos públicos y otra que no. Además, apuntó contra Esteban Trebucq y los periodistas que estaban con él, que dejaron que eso suceda.

Temprano en su programa de Radio 10, Feudale confirmó que empezaba a notar esta tendencia que nacía desde el Gobierno nacional. "Hay una verborragia que viene desde arriba hacia abajo, tanto del Presidente como de muchos diputados que hacen listas negras, como de gente que transita la vida como esta diputada, hablando de gente común que no ocupa cargos públicos", criticó.

Antes había defendido a Moche y había remarcado lo que transmite su presencia. "Tiene una empatía con los seres humanos que cuando te abraza, te abraza íntegro", describió. En ese momento reconoció que no sabía si el caso era o no violencia institucional por cuestiones protocolares, pero sí remarcó el hecho de la "relación asimétrica". Más tarde, en el programa Es por Acá del streaming Cíclico, Fedale confirmó que se había ocupado del caso y efectivamente era violencia institucional. Allí fue que aprovechó y dejó un palito para Trebucq y su banda, por el video "donde ninguno de los periodistas le dijo nada a la diputada Lilia Lemoine".

Al mismo tiempo le dejó una advertencia a la cosplayer, en relación a posibles represalias que puedan generar las repercusiones de su discurso. "Las mismas cámaras tienen mecanismos, comisiones de peticiones, poderes y reglamentos, donde se pueden abrir expedientes internos con respecto a las personas que cometen este tipo de actitudes frente a ciudadanos comunes que no tienen ningún vínculo con el poder", explicó Feudale.