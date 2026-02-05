Flor de la V contó la persecución que sufrió su marido cuando su relación salió a la luz: "Fue un escándalo"

Corría el verano del '98 y la pareja de Flor de la V y Pablo Goycochea vivía en una Argentina completamente diferente donde ser una pareja que rompa la heteronormatividad todavía seguía siendo motivo para la discriminación, la estigmatización y sobre todo el escarnio público. Sin embargo, ambos decidieron tomar el camino más difícil: el de la visibilidad. Desde ahí, el camino se hizo cuesta arriba pero no fue hasta ayer, que contó cómo fueron esos inicios dolorosos.

Flor y Pablo comenzaron su relación oficialmente el 11 de diciembre de 1998 en el mítico boliche El show del Ángel en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde Florencia se presentaba; su historia de amor duró hasta ahora, 26 años después y hasta tienen dos hijos en común, consolidándose así como una de las parejas más estables del mundo del espectáculo argentino.

Flor de la V y Pablo Goycochea el día de su boda

Sin embargo, no todo fue color de rosas: en una revelación tan inesperada como conmovedora, la actriz decidió romper el silencio y contó cuando su relación salió a la luz. Lo que parecía ser el comienzo de una historia de amor se convirtió en un verdadero escándalo mediático que trajo consecuencias devastadoras para la pareja.

Durante su participación en el programa Vuelta y Media de Urbana Play, Flor hizo público un dato desconocido que dejó a todos sin palabras: su esposo perdió su trabajo como odontólogo cuando se supo que estaba en pareja con ella, una mujer trans.

Flor de la V, Pablo Goycochea y sus hijes

"Al principio fue complejo", confesó la conductora, antes de relatar cómo una cámara de un programa de espectáculos los filmó mientras Pablo la buscaba tras un fin de semana entre amigos. Ese simple gesto terminó desatando una tormenta de prejuicios y rechazo.

"Fue un escándalo en ese momento. No era fácil para la sociedad y para el momento que vivíamos contar mi historia o presentarlo a Pablo como mi novio. Eso trajo muchas consecuencias", recordó Flor. La exposición mediática no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo un impacto directo en la carrera profesional de Pablo. "Salió la nota 'el novio de Florencia de la V'. A Pablo le costó el trabajo en ese momento ", reveló con crudeza.

Flor de la V y Pablo Goycochea cuando renovaron sus votos

La situación no terminó ahí. Flor detalló cómo su pareja enfrentó una verdadera persecución en el ámbito laboral. "Lo echaron, o sea, esas fueron las consecuencias. Y después le costó mucho entrar a otras clínicas, hasta que él se puso su consultorio por este tema", explicó y reflexionó: " Era como preguntarse cómo podía salir con 'una trava', o mejor dicho, con 'un trava' ", dijo, exponiendo la brutalidad del rechazo.

"Nadie lo supo porque nunca lo había contado", afirmó Flor mientras reflexionaba sobre por qué decidió hablar ahora del tema. Para ella, esta historia es una muestra de cuánto han cambiado las cosas en Argentina y, en este punto, si se realiza un recorrido por el mapa legal del país desde 1998 hasta 2026, el panorama cambió muchísimo:

En 1998 todavía existía la figura del Edicto Policial o los Códigos de Faltas que permitían a la policía detener a personas trans simplemente por su identidad o por su expresión de género (ropa) en la vía pública bajo figuras como "incitación al escándalo"

o los que permitían a la policía detener a personas trans simplemente por su identidad o por su expresión de género (ropa) en la vía pública bajo figuras como "incitación al escándalo" Ley de Matrimonio Igualitario , Ley 26.618 sancionada el 15 de julio de 2010

, Ley 26.618 sancionada el 15 de julio de 2010 Ley de Identidad de Género , Ley 26.743 sancionada en 2012, ley que la actriz festejó aunque ella logró tener su propio DNI años antes a través de un amparo

, Ley 26.743 sancionada en 2012, ley que la actriz festejó aunque ella logró tener su propio DNI años antes a través de un amparo Ley Micaela , Ley 27.499 sancionada 2018, que estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, algo impensado en los '90

, Ley 27.499 sancionada 2018, que estableció la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado, algo impensado en los '90 Cupo Laboral Travesti Trans, Ley 27.636 sancionada en 2021 o ley "Diana Sacayán - Lohana Berkins", que empezó a garantizar un mínimo del 1% de cargos en el Estado Nacional para esta población, buscando revertir la exclusión histórica que Flor misma denunció muchas veces.

Así las cosas, la vida de Florencia de la V y Pablo Goycochea nunca fue fácil y logró sobrevivir a las peores vejaciones en medios de comunicación pero también a nivel social. Si bien con el gobierno de Javier Milei se retrocedió en materia de derechos para el colectivo LGBT, ya hay leyes que marcan jurisprudencia pero sobre todo que refleja el cambio social profundo que realizó la sociedad argentina,