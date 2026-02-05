Mauro odiado: esto dijo Wanda Nara cuando sus hijas recibieron la invitación al cumpleaños de Magnolia

Desde que se mudó a Turquía para acompañar la carrera de Mauro Icardi, la China Suárez debe dividir su agenda y volar cada tanto a la Argentina, sobre todo cuando se trata de compromisos vinculados a sus hijos, ya que sus padres se encuentran en el país.

En este contexto, se conoció que la actriz llegará a Buenos Aires el próximo 7 de febrero. Durante su estadía, deberá promocionar su participación en la segunda temporada de El Barro y su desembarco en El Trece con La hija del fuego. Sin embargo, el motivo principal del viaje será celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña.

La China Suárez vuelve a Argentina para celebrar el cumpleaños de su hija Magnolia

La fiesta será en la famosa "casa de los sueños", ubicada en Nordelta. "Se va a organizar en la casa de los sueños, que aparentemente está embargada . Lo dijo Wanda, está embargada. Ahí se va a celebrar el cumpleaños de Magnolia. Va a ser temática Stranger Things, contó Pilar Smith en LAM.

Según la panelista, Icardi habría solicitado permiso al Galatasaray para viajar y acompañar a su pareja, pero el club turco no se lo habría autorizado. Cabe recordar que en el reciente cumpleaños de su hija Francesca, el futbolista no solo no viajó al país, sino que tampoco la saludó ni envió regalos.

Al no poder estar presente en un día importante para la China y Magnolia, el delantero habría hecho un pedido especial a sus dos hijas, fruto de su relación con Wanda Nara: "Mauro Icardi les pidió a sus hijas, las dos que tiene con Wanda, que vayan al festejo".

Fue entonces cuando en el programa revelaron qué dijo la empresaria sobre la invitación: "Y de hecho me dicen que Wanda les dijo a las nenas: 'Yo las llevo, no tengo problema' . Pero las nenas no quieren ir al cumpleaños de Magnolia, así que Mauro está muy enojado. Ellas dicen que las veces que han ido es porque él se los pide, que en realidad no tienen ganas de compartir", afirmó Smith.

Mauro Icardi y Wanda Nara siguen enfrentados en la justicia

Por su parte, Laura Ubfal sumó otra versión del conflicto: "La versión anti Wanda es que la que no quiere que vayan es Wanda. ¿Por qué? Porque sí. Dijo: 'Van, pero si está el padre'. La verdad es que me parece bastante coherente. Icardi está viendo si puede viajar o no".