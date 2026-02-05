Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial, defendió la gestión de Sandra Pettovello y estallaron los memes

El gobierno de Javier Milei anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Este nuevo organismo, según detalló la cuenta oficial en la red social X, tiene como propósito "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".

El Ejecutivo sostiene que la iniciativa surge como respuesta al creciente problema de la desinformación, argumentando que "la sola difusión de información oficial ya no resulta suficiente".

En este contexto, la oficina buscará intervenir directamente en el debate público, señalando lo que considere falsedades y contrarrestándolas con "datos". Además, su creación se alinea con la decisión del gobierno de eliminar la pauta publicitaria estatal, política que, según el gobierno de las fuerzas del cielo, expuso una mayor circulación de información falsa. "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", afirmó el Gobierno en el comunicado.

Aunque rimbombante, el anuncio de la creación de esta oficina supone un peligroso precedente. La referencia explícita a las estrategias implementadas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuando se establecieron mecanismos similares para confrontar públicamente a periodistas y medios acusados de difundir noticias falsas, expone una vez más la guerra a cielo abierto que el gobierno libertario sostiene con la libertad de prensa.

El periodista Manu Jove fue uno de los primeros en reaccionar y expresar su preocupación a través de sus redes sociales: "El Gobierno estrenó su 'Oficina de Respuesta Oficial'. Una cuenta estatal para 'desmentir periodistas'. Desde hace semanas, el equipo de Santiago Caputo tiene la intención de salir al cruce de la prensa. Se viene probablemente el peor año de la relación con el periodismo ", dijo contundente.

Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la medida como una herramienta para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la iniciativa como una "excelente iniciativa".

FALSO.



Burda operación: la nota de Clarín contradice su propio título. No hay ninguna "demora": el programa Volver al Trabajo (VAT) tiene vigencia hasta abril y los fondos fueron transferidos para garantizar las prestaciones hasta esa fecha.



El programa se encuentra activo y... https://t.co/RukGHIHTwS — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026

En un contexto donde el periodismo independiente y comunitario enfrenta desafíos crecientes por el pluriempleo, salarios de miseria y nulo apoyo estatal, la creación de esta oficina plantea preguntas fundamentales sobre los límites entre combatir la desinformación y restringir la libertad de expresión.

-Che, no sé dónde meter más gente

-¿Por qué no te creas la Oficina de Respuesta Oficial? https://t.co/i55Tmbtlzn pic.twitter.com/e1rjXCWFxP — Javier Monti 💙💛💙 (@monchiDeLaGente) February 5, 2026

pavorni 🦃 creó La Oficina de Respuesta Oficial. no paran de hacer pelotudeces 🤣 pic.twitter.com/9Jsa0zR7Zf — Manuel Pavorni 🦃 (@1dos3cuatro556) February 5, 2026

Nos llegan imágenes exclusivas de la nueva Oficina de Respuesta Oficial https://t.co/89J5sN3PKh pic.twitter.com/rLgfKKMoXW — tiagox (@tiagox) February 5, 2026

Javier Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial.#Chavismo pic.twitter.com/MGfDuB7b3U — CapitánHorton2027 (@fortavat) February 5, 2026

La libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana. El debate público, su esencia. Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en "fabricar la verdad". No hay excusas.



Los que elegimos ser protagonistas de la vida... https://t.co/xbmXzJO41t — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) February 5, 2026

"Se trata de una cuenta de X, no tiene ninguna estructura. La información la detecta cada área y envía la desmentida. No tiene ningún costo, es gratuita".



La respuesta de Casa Rosada sobre el nuevo "medio" para atacar a la prensa. No incluye en el costo el tiempo y la tarea de... pic.twitter.com/MAjtRwxRra — Fabian Waldman ⭐️⭐️⭐️ (@FabianWaldman) February 5, 2026

Estimados @RespOficial_Arg:

En ejercicio del derecho de acceso a la información pública (Ley 27.275), solicito precisiones formales sobre la denominada Oficina de Respuesta Oficial anunciada vía X:



¿En qué órbita del Estado se encuentra formalmente la Oficina? ¿Presidencia,... https://t.co/RxdVejIPwu — Ricardo Raúl Benedetti (@RicBenedetti) February 5, 2026

💢 A pedido de Javier Milei, Santiago Caputo impulsa una nueva guerra contra los medios y periodistas opositores con la creación de la Oficina de Respuesta Oficial



Este está inspirado en la cuenta de la Casa Blanca que responde notas y afirmaciones de medios de comunicación. https://t.co/sH0LvKsUAJ pic.twitter.com/9sr6Xawbjj — Julián Alvez (@alvezjulian_) February 5, 2026