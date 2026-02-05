Milei creó la Oficina de Respuesta Oficial, defendió la gestión de Sandra Pettovello y estallaron los memes

05 Febrero de 2026 15:29
El gobierno de Javier Milei anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina. Este nuevo organismo, según detalló la cuenta oficial en la red social X, tiene como propósito "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".
El Ejecutivo sostiene que la iniciativa surge como respuesta al creciente problema de la desinformación, argumentando que "la sola difusión de información oficial ya no resulta suficiente".
En este contexto, la oficina buscará intervenir directamente en el debate público, señalando lo que considere falsedades y contrarrestándolas con "datos". Además, su creación se alinea con la decisión del gobierno de eliminar la pauta publicitaria estatal, política que, según el gobierno de las fuerzas del cielo, expuso una mayor circulación de información falsa. "La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone", afirmó el Gobierno en el comunicado.
Aunque rimbombante, el anuncio de la creación de esta oficina supone un peligroso precedente. La referencia explícita a las estrategias implementadas durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, cuando se establecieron mecanismos similares para confrontar públicamente a periodistas y medios acusados de difundir noticias falsas, expone una vez más la guerra a cielo abierto que el gobierno libertario sostiene con la libertad de prensa.
El periodista Manu Jove fue uno de los primeros en reaccionar y expresar su preocupación a través de sus redes sociales: "El Gobierno estrenó su 'Oficina de Respuesta Oficial'. Una cuenta estatal para 'desmentir periodistas'. Desde hace semanas, el equipo de Santiago Caputo tiene la intención de salir al cruce de la prensa. Se viene probablemente el peor año de la relación con el periodismo", dijo contundente.
Por su parte, el presidente Javier Milei defendió la medida como una herramienta para "desenmascarar mentiras y operaciones de los medios", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, calificó la iniciativa como una "excelente iniciativa".
En un contexto donde el periodismo independiente y comunitario enfrenta desafíos crecientes por el pluriempleo, salarios de miseria y nulo apoyo estatal, la creación de esta oficina plantea preguntas fundamentales sobre los límites entre combatir la desinformación y restringir la libertad de expresión.
Otras reacciones a la creación de la Oficina de Respuesta Oficial