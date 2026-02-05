Davoo Xeneize y la paliza conceptual a youtubers españoles: clase magistral de historia contra el "fútbol que nació en 2008"

El nombre de David Quint, más conocido como Davoo Xeneize, explotó en las últimas horas en redes y en el mundo futbolero tras su participación en un canal de YouTube español comandado por los hermanos Buyer -Javi (xBuyer) y Eric Ruiz (Minibuyer)- junto a Robert PG. Lo que prometía ser un debate picante terminó convirtiéndose en algo bastante más claro: una exhibición de conocimiento, memoria histórica y lectura profunda del juego por parte del argentino, frente a una mirada española anclada casi exclusivamente en la era post-2008. El eje del cruce fue clásico pero siempre efectivo: Argentina vs. España, selecciones históricas, mundiales y figuras.

Del lado español, la postura era contundente: la Roja campeona del mundo en 2010 y el fútbol europeo moderno como vara absoluta. Del lado de Davoo, una respuesta con argumentos, contexto y una idea incómoda para sus interlocutores: el fútbol no empezó cuando ellos prendieron la tele. "Bueno, acá vamos a ver la principal diferencia entre una selección y otra. El once histórico español, puedo asegurar que los once son del dos mil ocho para acá. Mientras Argentina tiene uno del sesenta, otro del ochenta, otro del dos mil, otro del dos mil veinte", lanzó Davoo, marcando desde el arranque la grieta conceptual.

El primer nombre que puso sobre la mesa fue el de Daniel Alberto Passarella, leyenda absoluta, segundo defensor más goleador de la historia y único argentino con dos Copas del Mundo. La respuesta de Javi xBuyer no tardó en llegar, con más enojo que argumento: "Me da rabia que hables de cosas que no has visto en tu puta vida". Davoo no esquivó el golpe y devolvió con una de las frases más virales del cruce: "Y a mí me da rabia que tu cultura nazca a partir del 2008, hermano. Que en todo el siglo veinte mi selección hubiese ganado algún título, también subestimaría el fútbol de antes, así que no lo juzgo".

Y remató con una definición que fue mucho más allá del ida y vuelta puntual: "No cuenta solamente la actualidad, porque, si no, en cuarenta años, el mejor del mundo va a ser más que Messi. No, no es así, hay que respetar quién se destacó en su época. Pelé es Pelé, Maradona es Maradona y Messi es Messi". Con ironía fina, incluso hubo tiempo para una caricia venenosa: "Y Busquets es Busquets, jugadorazo". Cuando desde el lado español minimizaron el peso de los mundiales -"El Mundial es un torneo de 10 partidos o menos", dijo Minibuyer-, Davoo respondió con un dato demoledor: "Que ganaste una vez en 100 años, pero bueno".

Davoo se cruzó con los hermanos Buyer y Robert PG

Y agregó: "Por empezar, Passarella tiene más mundiales que España en toda su historia". La discusión escaló cuando los españoles intentaron imponer nombres propios: "Tanto Piqué, como Ramos o Puyol son mejores que Passarella", aseguró Javi. "Passarella no es mejor que Piqué", sumó Minibuyer. La respuesta fue directa: "Es muchísimo mejor. Los tres delanteros entre España y Argentina son los tres argentinos. Maradona, Messi y Di Stéfano. Ahí no hay mucho que debatir".

Cuando intentaron relativizar a Alfredo Di Stéfano por "su época", Davoo apeló a la ironía cruda: "Pará, perdón. Tienen razón. Pongamos a Álvaro Morata. Dejate de romper las pelotas. Julián Álvarez, Lautaro Martínez...". Ni David Villa se salvó de la comparación: "David Villa ganó el mundial haciendo cuatro goles, Julián Álvarez también". El cierre del intercambio fue, quizá, el más revelador.

Ante la descalificación de la liga argentina como "una castaña" y la negación del peso histórico, Davoo fue al hueso: "¿Sabés cuál es el tema? Que, como concepto, no entendés el fútbol. Como no lo entendés conceptualmente, nunca vas a entender por qué Argentina juega tan bien". Y completó la idea con una explicación que dejó en evidencia la distancia entre saber de fútbol y consumir fútbol: "Tienen un problema que creen que el fútbol arrancó cuando ustedes lo empezaron a ver. Hay otros cien años atrás que vos no viste y creés que no existen. Pelé jugó veinte años en el fútbol sudamericano porque en esa época era mejor que el europeo".

Davoo se cruzó con los hermanos Buyer y Robert PG

Y remató: "Hasta que pasó la Ley Bosman, pero vos no sabés ni qué es la Ley Bosman". Más allá de chicanas, insultos y momentos virales, el cruce dejó algo claro: no fue una discusión de gustos, fue una discusión de conocimiento. Y ahí, Davoo Xeneize jugó de local.