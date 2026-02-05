Salarios millonarios y una brecha impactante en la F1: se filtró el sueldo de Franco Colapinto

Con Franco Colapinto en las pistas de la Fórmula 1, los argentinos volvieron a tener entusiasmo por el automovilismo. Si bien los pilotos cuentan con reconocimiento público y contratos con marcas, lo que llamó poderosamente la atención fue la cifra que cobran.

Según estimaciones publicadas por RacingNews365 y replicadas por múltiples medios, los sueldos fijos de los 22 pilotos que integran la parrilla de F1 este año varían enormemente, sin contar bonificaciones por resultados ni ingresos por patrocinadores personales.

En la cúspide de la lista aparecen nombres consagrados con cifras que superan ampliamente los límites habituales del deporte: Max Verstappen encabeza el ranking con 70 millones de dólares , seguido por Lewis Hamilton con 60 millones y varias figuras que perciben decenas de millones anuales.

Pero en el otro extremo del espectro está Franco Colapinto, cuya situación económica representa la realidad de muchos pilotos emergentes. A sus 22 años y en su primer año como piloto titular, su salario base está estimado entre 500.000 y 1 millón de dólares por toda la temporada.

Esta cifra lo ubica en los últimos lugares del ranking general, empatado con pilotos como Arvid Lindblad (que afronta su debut absoluto), lejos en escala respecto a los líderes del campeonato y de salarios tradicionales.

Este rango económico, aunque modesto comparado con las estrellas de la F1, sigue siendo destacado para un piloto joven en una disciplina tan competitiva y elitista, donde incluso los contratos de entrada superan con creces el ingreso promedio de otras profesiones deportivas.

Lista de salarios:

Max Verstappen (Red Bull Racing) - 70 millones USD

- 70 millones USD Lewis Hamilton (Ferrari) - 60 millones USD

- 60 millones USD George Russell (Mercedes) - 34 millones USD

- 34 millones USD Charles Leclerc (Ferrari) - 34 millones USD

- 34 millones USD Lando Norris (McLaren) - 30 millones USD

- 30 millones USD Fernando Alonso (Aston Martin) - 20 millones USD

- 20 millones USD Oscar Piastri (McLaren) - 13 millones USD

- 13 millones USD Carlos Sainz (Williams) - 13 millones USD

- 13 millones USD Alex Albon (Williams) - 12 millones USD

- 12 millones USD Pierre Gasly (Alpine) - 12 millones USD

- 12 millones USD Lance Stroll (Aston Martin) - 12 millones USD

- 12 millones USD Sergio "Checo" Pérez (Cadillac) - 8 millones USD

- 8 millones USD Nico Hülkenberg (Audi) - 7 millones USD

- 7 millones USD Esteban Ocon (Haas) - 7 millones USD

- 7 millones USD Valtteri Bottas (Cadillac) - 5 millones USD

- 5 millones USD Isack Hadjar (Red Bull Racing) - 5 millones USD

- 5 millones USD Kimi Antonelli (Mercedes) - 2 millones USD

- 2 millones USD Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 millones USD

- 2 millones USD Liam Lawson (Racing Bulls) - 1 millón USD

- 1 millón USD Oliver Bearman (Haas) - 1 millón USD

- 1 millón USD Franco Colapinto (Alpine) - entre 500.000 y 1 millón USD

- entre 500.000 y 1 millón USD Arvid Lindblad (Racing Bulls) - entre 500.000 y 1 millón USD

Más allá de las cifras y del lugar que hoy ocupa en el ranking salarial, el caso de Franco Colapinto expone con crudeza cómo funciona la Fórmula 1: un escenario de contrastes extremos donde el talento joven todavía debe recorrer un largo camino antes de acercarse a los grandes contratos.

Para Colapinto, el salario es apenas una parte de la ecuación. Su verdadero desafío en 2026 será consolidarse en la categoría, sumar resultados y convertir esta primera etapa en la antesala de un crecimiento deportivo y económico que, si el rendimiento acompaña, puede cambiar por completo su lugar en la grilla y en las tablas fuera de la pista.