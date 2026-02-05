El "traje barato" de Caputo no era tan asequible: importado, en dólares y al doble de lo que sale en Argentina

La discusión sobre la industria textil argentina sumó un símbolo inesperado: el propio traje del ministro de Economía. Luis Caputo quiso ilustrar su postura contra el proteccionismo mostrando la marca de su saco en televisión. Pero la comparación terminó exponiendo otra cosa: la distancia entre el concepto oficial de "barato" y la economía cotidiana. "Este saco es de Massimo Dutti, confirma lo que te dije. Lo compré en Estados Unidos... es una casa relativamente buena y barata", afirmó en LN+. La frase no quedó en una anécdota. Abrió una polémica más allá de la obvia: para la gran mayoría de los argentinos, nada que salga 600 dólares es barato.

Massimo Dutti pertenece al grupo Inditex -el mismo de Zara-, pero no tiene presencia oficial en el país. Vestirse como el ministro, con saco y pantalón importados de esa marca, implica un costo cercano al millón de pesos. En cambio, un traje equivalente del mismo conglomerado comprado en Zara Argentina ronda entre $439.980 y $625.980. Traducido: con el traje "económico" del ministro se pueden comprar dos trajes de lana en la versión local.

La definición choca con el discurso oficial sobre los precios domésticos. Caputo había sido aún más tajante: "Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera". También cuestionó al sector: "El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años".

Un traje equivalente del mismo conglomerado comprado en Zara Argentina ronda entre $439.980 y $625.980

Además, sostuvo que los argentinos pagaron prendas "dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo". El ministro defendió la apertura importadora con un ejemplo de consumo: "Si vos pagás cinco dólares una remera en vez de 50, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa". Pero la industria respondió. Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, expresó "desilusión y tristeza" por la actitud de "un cargo tan relevante como el de un ministro de Economía, que se pronuncia con sarcasmo al afirmar que no compra ropa en Argentina".

Desde el sector recuerdan además que el precio final no se explica sólo por la producción: cerca del 50% corresponde a impuestos, 30% a alquileres y financiamiento, 12% a logística y márgenes y apenas 8% queda en la industria. En medio de la crisis del rubro y la apertura de importaciones, Caputo insistió en que el Gobierno es "exactamente lo opuesto a anti-industria" y que su función es "tener empatía con los 49 millones y medio de argentinos".

Sin embargo, la polémica no gira únicamente alrededor de un saco. Gira alrededor de quién puede pagar lo que el ministro considera "barato". Porque en la Argentina actual, el debate económico terminó resumido en una etiqueta: la de un traje importado que, aun con 15 años de uso, vale más que el guardarropa entero de muchos trabajadores.