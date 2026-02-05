Marixa Balli reveló un secreto que Esteban Mirol tenía bien guardado y le dio donde más le duele

En la Argentina, la política muchas veces se mezcla con la farándula. Y no es una novedad: el propio presidente tuvo dos novias ex vedettes y suele subirse a cualquier escenario para hacer del espectáculo una marca personal. En ese mismo cruce mediático se anotó ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, aunque el escándalo derivó en un enfrentamiento inesperado entre dos figuras impensadas: Esteban Mirol y Marixa Balli.

Todo se desató luego de que Caputo confesara públicamente que no compra ropa en el país porque "está muy cara". A partir de esa declaración, la participante de MasterChef salió a defender a la industria nacional y recordó que incluso debió cerrar su histórico local comercial porque no podía sostenerlo frente a las políticas que calificó como desleales por parte del Gobierno.

Marixa Balli no se achicó ante las críticas de Esteban Mirol

En ese contexto, Mirol fue lapidario con la bailarina durante su visita a LAM: "¡Que hable alguien que tenía un kiosco en La Salada, donde no se pagan impuestos, donde el 90% le compra a talleres clandestinos!", lanzó sin filtros. Y remató: "Ella dice 'se van afuera, compran y eso le hace daño a la industria nacional'. ¡Déjense de embromar! La gente que puede y se va al exterior, efectivamente compra, porque acá es caro".

La respuesta de Balli no tardó en llegar. En diálogo con A la Barbarossa, se defendió: "Nunca tuve relación (con Esteban Mirol). Ayer me puse a pensar 'qué pudo haber pasado a este hombre para conmigo', por tanta agresividad y tanta maldad , y creo que no conoce La Salada, nunca habrá ido al predio porque ahí se pagan impuestos", corrigió frente a las acusaciones.

La guerra menos pensada: MIROL VS MARIXA BALLI #LAM @elejercitodelam pic.twitter.com/RKt3HVIJ6Y — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 5, 2026

Además, explicó cómo funciona actualmente el predio comercial: "La Salada ahora tiene un sistema donde todos tienen posnet. Me gustaría que vayan y vean cómo está La Salada. Son todos monotributistas o IVA inscriptos ", afirmó, y deslizó que el periodista "poco conoce de comprar si no es en el exterior".

Según contó la propia Balli, una amiga le ayudó a encontrar una posible explicación al nivel de violencia del descargo: "Me llama una amiga y me dice: '¿vos te acordás que yo tuve un restaurant que se llamaba La Choza muchísimos años en Dorrego y Avenida Córdoba?'. Sí, he comido ahí mil veces. Y me dice: '¿te acordás que él dos veces te invitó a salir?'. Y yo dije: 'tenés razón'. A lo mejor se sintió muy rechazado", relató.

Lejos de bajar el tono, la mediática apuntó directo al ego de Mirol: "Yo me había olvidado porque nunca lo tuve en mi radar, pero claro, es verdad. Él estaba en Canal 9", dijo antes de aclarar que el periodista nunca tuvo chances con ella porque no es "su tipo" .

"Cuando uno tiene un sentimiento encontrado para con otra persona puede reaccionar diferente. Yo no sé qué perfil político tiene él, yo no sé si alguien lo llamó y le dijo 'hablá bien porque esta chica salió a hablar'. Porque yo siempre salgo a hablar, pero del lado mío, como ser humano que labura y paga todo lo que tiene que pagar", deslizó.

Para cerrar, Marixa Balli también cuestionó con dureza la labor periodística de su colega Esteban Mirol: "Este señor no sabe que yo no estoy más en La Salada y que el tiempo que estuve fui recontra investigada, y no voy a decir con qué partido político. Tres años me investigaron de una manera... Con la cantidad de gente que son delincuentes, me investigaban a mí, que me levantaba a las tres de la mañana para laburar", arremetió.