Paolo Rocca se defendió de Javier Milei y le sacó en cara el apoyo de Techint a su gestión

El horno no está para bollos y la tensión entre el sector privado y el gobierno representados por, Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint y Javier Milei está que arde. Sin embargo, en las últimas horas, se sumó un nuevo capítulo a la historia cuando el empresario respondió con una carta contundente a los recientes ataques lanzados por el presidente de las fuerzas del cielo.

La disputa, que comenzó con la licitación de los caños para el gasoducto norte de Río Negro. El conflicto se desató luego de que Techint perdiera la licitación frente a una empresa india, lo que produjo el enojo de Rocca a quien Milei calificó como " Don Chatarrín de los tubos caros ", en un contexto donde el gobierno busca redefinir las reglas del juego económico.

Paolo Rocca

En su carta titulada "Desafíos para una Argentina Competitiva", Rocca comenzó señalando: "He leído con atención los comentarios del presidente Milei y las intervenciones de sus ministros sobre la conducta de Tenaris en ocasión de una licitación de tubos de conducción para SESA (Southern Energy), un importante proyecto para la exportación de LNG desde Argentina".

Rocca defendió la oferta presentada por Tenaris, afirmando que su precio de "2.090 dólares por tonelada" era competitivo y acorde a "los valores en las principales economías libres como Estados Unidos o Europa". Sin embargo, reconoció que la empresa india había presentado una oferta más baja: "Al ser informados de que había otra oferta a menor precio por parte de un proveedor de origen indio, y siguiendo una práctica absolutamente lícita y habitual en el marco de una relación entre privados, Tenaris propuso reducir su precio un 24% hasta igualar la oferta india", explicó Rocca haciendo hincapié en que se tomó esa medida "solo para preservar la operación industrial a largo plazo aunque no resulte rentable para este negocio en particular".

DESENMASCARANDO OPERADORES

Aquí tenemos a carboncito que sale en defensa de Don Chatarrín de los Tubitos CAROS...

VLLC! https://t.co/qni4XVycH5 pic.twitter.com/OPUGsCdZSd — Javier Milei (@JMilei) January 27, 2026

El empresario también expuso las complejidades del mercado mundial del acero, destacando las distorsiones generadas por las políticas comerciales agresivas de algunos países asiáticos: "La industria siderúrgica y sus derivados atraviesan un escenario global de fuerte sobrecapacidad, impulsado por políticas de exportación agresivas de algunos países asiáticos que no operan bajo reglas de mercado", afirmó contundente.

En este contexto, subrayó la importancia de las medidas proteccionistas adoptadas por las principales economías occidentales: "Aparece la lógica reacción defensiva de las principales economías occidentales aplicando aranceles, cuotas y acciones anti-dumping que buscan evitar que el comercio desleal afecte sectores estratégicos como el siderúrgico".

Javier Milei en la Derecha Fest

En su mensaje, Rocca también hizo alusión al acuerdo recientemente firmado entre Argentina y Estados Unidos, destacando dos aspectos clave: la "alineación en materia de seguridad económica" para "combatir políticas y prácticas no orientadas al mercado por parte de otros países"; y el compromiso para "abordar posibles acciones distorsivas de empresas estatales y a revisar los subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral".

En un tono firme pero conciliador, Rocca dejó en claro su postura sobre la apertura económica que impulsa el gobierno: "Sin lugar a dudas, la Argentina debe abrirse al mundo y nosotros apoyamos este proceso. Pero la forma en la que nos abrimos nos parece muy importante. La defensa de la industria frente a las importaciones en condiciones de competencia desleal es fundamental para alentar la confianza de los inversores que quieren apostar al fortalecimiento de las cadenas de valor de los sectores en los cuales la Argentina tiene ventajas competitivas como la agroindustria, la energía y la minería", analizó.

Javier Milei y Luis Caputo

El presidente del Grupo Techint no dejó pasar la oportunidad para recordar que su compañía es un actor clave en el desarrollo del gobierno de Milei y de Caputo: "Las empresas del Grupo Techint han apoyado directamente la acción de la actual administración en todas las oportunidades de diálogo en el país y en el exterior, y manifestado su confianza con inversiones relevantes en la Argentina".

Y, en la misma línea, explicó las mieles de la industria siderúrgica en sus manos: "Como grupo invertimos en el país 1.400 millones de dólares en 2024, 1.600 millones en 2025 y tenemos comprometidos 2.400 millones para el 2026", dijo y en esa línea le habló directamente al gobierno de Milei: " Es muy importante que el sector privado tenga un diálogo constructivo con el Gobierno sobre las políticas de inserción en el comercio mundial y las reformas esenciales para la competitividad de las empresas".

Paolo Rocca

En un mensaje final Paolo Rocca dejó expuestas las rencillas con Javier Milei pero contestó con mucha altura: "La construcción de industrias competitivas demanda conocimiento que se incorpora a lo largo del tiempo, recursos humanos calificados, innovación y tecnología, inversión sostenida, compromiso con la comunidad y mucha determinación. Este es el camino que muchas empresas han recorrido en todos los sectores. El Grupo Techint seguirá apostando por el desarrollo de la Argentina como lo ha venido haciendo desde hace 80 años".