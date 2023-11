Latorre recordó el aborto que atravesó en su primer embarazo: "Hice todo sola y no le dije nada a Diego"

Más allá de ser una de las mejores panelistas de la televisión argentina, Yanina Latorre se define por decir siempre lo que le parece sin ningún tipo de problema ni vergüenza. Así como es una de las primeras en revelar secretos e intimidades de los demás, también sabe afrontar distintas problemáticas que le tocaron atravesar en su vida y las hace saber a todo público. Ahora, contó por segunda vez uno de los episodios más trágicos que vivió hace ya más de 20 años: el aborto de quien iba a ser su primer hijo.

A pesar de haber pasado por una de las peleas de pareja más escandalosas dentro de la farándula, la angelita supo sacar provecho de eso y lejos de avergonzarse, habló en cámara, lloró en entrevistas, pidió piedad con sus hijos, se puso de pie y siguió afrontando su vida como si nada hubiese pasado más allá de que a partir de ese momento, probablemente no existía persona que no sepa sobre la infidelidad que le había hecho Diego Latorre con Natacha Jaitt.

Fue en ese momento, año 2017, que en una entrevista mano a mano con Ángel de Brito para Los Ángeles de la Mañana, donde ambos trabajaban, decidió romper el silencio por primera vez y contar los detalles de lo sucedido. En ese entonces, tuvo en claro que para ella, Diego lo era todo pero que ahora estaba decepcionada por la manera en la que actuó contra ella después de cómo se desvivió tantos años para mantener el matrimonio sano y salvo.

Ahí mismo, habló en profundidad sobre cómo estaba lidiando con aquel episodio de infidelidad y de que le haya tocado, por rebote, ser el centro de la atención por algo negativo que ni ella misma originó. En ese contexto, cuando indicó que ella se desvivió por el exfutbolista para poder formar una familia y que la pareja no tenga crisis después de tantos años de convivencia y amor, contó el peor suceso que le tocó atravesar en su vida y fue el aborto de quien iba a ser su primer hijo.

"Esa soy yo", dijo al comentar todo lo que aguantó y estaría arriesgada a aguantar con tal de mantener viva la relación. "Yo parí a mis dos hijos sola, para que él no dejara de concentrar", agregó. "Me lo reprocho. Tendría que haberlo compartido. Seguramente nada de esto sea casual. No me gusta darle lástima a nadie".

Y en esa misma línea, detalló: "A mí me costó mucho tener hijos y cuando Diego jugaba en Boca, yo estaba embarazada de cuatro meses. Estoy transpirando de los nervios. Yo perdí mi bebé a las dos de la mañana, lo parí sola en la cama, lo junté, lo tiré al tacho de basura y nunca le avisé hasta que terminó el partido".

"Yo estaba embarazada de cuatro meses y él estaba concentrado para un partido Boca vs River. Él estaba muy metido en su carrera, sus goles, su prestigio, porque eran nuestro futuro", recordó. "Yo tenía 26 o 27 años. Una noche perdí mi bebé a las 2 de la mañana, lo parí sola en la cama, lo junté y lo tiré en un tacho de basura y nunca le avisé hasta que terminó el partido", había comentado.

Si bien no volvió a hacer eco de aquella situación, en la mañana del martes estuvo presente en el programa Nadie dice Nada, conducido por Nico Occhiato en Luzu TV, y lo hizo para ocupar la silla de Nacho Elizalde como si fuese una panelista más del lugar. Ahí mismo, trajo a colación nuevamente lo ocurrido con su primer embarazo, mencionando cierta cantidad de situaciones que vivió en sus 29 años de matrimonio.

"Yo cuando perdí mi primer hijo, era un día del River-Boca y no le dije nada a Diego hasta que termine el partido. Perdí un bebe, estaba embarazada de mi primer hijo", comentó y contextualizó: "Diego jugaba en Boca. Yo lo perdí, la llamé a mi mamá, a mi papá, me llevaron, solucioné todo y me quedé en la cama. Cuando llegó él del partido, le conté lo que había pasado".

Si bien no volvió a mencionar el hecho de que tuvo que realizarse un aborto y arrojarlo a la basura en su propia casa, se refugió con su signo zodiacal asegurando que todo lo que le pasó es por su forma de ser. "Soy de Arias, aguantadora, sufrida", indicó.