Cinthia Fernández contó los motivos por los que Defederico irá preso: "Está muy complicado"

Desde que le puso un punto final a su relación con Matías Defederico, Cinthia Fernández supo que todo terminaría en un escándalo. Y claro, cumple con cada uno de los puntos para que eso sea una realidad aunque están divorciados desde 2018. Ahora, la bailarina asegura que como el ex Huracán no le pasa los valores correspondientes por alimentos para sus hijas Charis, Francesca y Bella, ella le inició un juicio para que le embarguen todas sus cuentas. Por ahora nada de eso sucedió, pero Cinthia cuenta todos los destalles de su intimidad en Instagram.

Esta vez, a través de preguntas y respuestas en sus historias, Cinthia contó que espera que el padre de sus hijas termine preso. Lo hizo luego de que una seguidora le preguntara: "¿Creés que el rata irá preso? Ojalá que sí". En ese momento, ella respondió: "Está muy complicado. Se le dio la oportunidad de revertir todo, y de una vez por todas tener paz pero ya el lunes nos llamaron para ratificar, así que así, será. Ahora que justifique todo, el de su entorno, familia, el socio del barrio. Está bien jodido".

Cinthia le contó todo a De Brito

Pero no es la primera vez que Cinthia asegura que Matías puede ir a la cárcel. Hace unos días, cuando fue invitada a LAM, Ángel de Brito le consultó si era cierto que Deferico corría riesgo de ir a prisión y ella contestó: "Yo vengo desde hace un año y medio con esto, cuando ya me empezó a tomar el pelo. Él pasa siempre 55 mil pesos desde hace muchos años como cuota alimentaria. Sin contar con que en el camino, me sacó la obra social de las nenas y ni me avisó; me avisaron por mail".

Y completó: "Ahora cambió que yo me cansé. Mucha gente lo empezó a traicionar, me empezó a llegar información, empecé a investigar. Ante una cuota de 55 mil pesos y un tipo que ante el juez o ante la cámara, llorando como un cocodrilo que nadie le cree, dice que no le alcanza y que vive al día, y después ves que construye y vende casas. ¡Construye y vende casas con mi plata, que en realidad es la plata de mis hijas, te da un poco por las pelotas".

La historia de Cinthia

En ese punto, dio a entender que Defederico realiza diversas estrategias para las triangulación de dinero: "Hay muchísimas pruebas de pases de cosas de su patrimonio a familiares... Te vas deshaciendo de patrimonio para que tu patrimonio parezca el de un tipo que, pobre, no puede pagar, vive al día. ¡Tiene un mini Cooper que podría haberlo vendido hace mucho tiempo! Ahora, ya no puede hacerlo porque está inhibido. ¡Yo probé todo, chicos. Todo, todo, no tengo más nada que probar!".

En otro tramo, Cinthia relató sobre su ex: "Él ahora me está pidiendo plata. Es para saldar su deuda con la casa y que le dé plata, para que se den una idea del cinismo. La negociación es que no pague más alimentos, porque me va a deber toda la vida. Después tengo que inhibirlo otra vez". Y dijo sobre la casona que compraron juntos en un barrio cerrado: "La casa está a nombre de él. Pero es un bien ganancial que compramos cuando estábamos casados. Yo hice la casa a nueva para que mis hijas vivan en un lugar lindo, tengo mis posibilidades, pero pierdo por donde la miren. Le ofrecí saldar sus deudas poniendo la casa a nombre de las hijas. Él no tendría problemas con la licencia de conducir, ni para salir del país, y un montón de cosas por las que hoy casi ni puede vivir porque está acorralado por la Justicia".