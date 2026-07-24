¿Podrá una foto de la China Suárez destruir el corazón de Wanda Nara? Mauro Icardi lo hace de nuevo

Mauro Icardi volvió a hacer lo que mejor sabe cada vez que queda envuelto en una polémica: responder desde las redes sociales. No aclaró las explosivas acusaciones de Nora Colosimo, no negó los chats que, según la madre de Wanda Nara, tiene en su poder ni explicó por qué, si hablaba tan mal de la China Suárez, hoy la presenta como el gran amor de su vida. En cambio, eligió subir otra postal romántica, como si una foto pudiera tapar todo el ruido que lo rodea.

El escándalo estalló después de que Nora rompiera el silencio tras el robo que sufrió la familia en la casa que la Bad Bitch tiene a las afueras de Milán. Mientras la empresaria estaba en Estados Unidos cubriendo la final del Mundial 2026, en la vivienda se encontraban su madre y cuatro de sus cinco hijos cuando delincuentes ingresaron y se llevaron, entre otras cosas, los pasaportes de las menores.

Mauro Icardi y la China Suárez



Fue en ese contexto que la madre de las Nara soltó una de las declaraciones más fuertes desde que comenzó el WandaGate: "Él mismo me decía, llorando, que 'La China tenía olor'. ¿Qué pasa, ahora, no tiene más olor? La está usando para lastimar a Wanda y, ella, lo usa a él por la economía; es un negocio. Tengo mensajes donde él hablaba mal de ella; sé lo que piensa".

Las palabras tuvieron un impacto inmediato. Sin embargo, lejos de salir a desmentirlas o explicar si esos supuestos mensajes existen, Icardi optó por una estrategia ya conocida: mostrarse feliz con la China Suárez.



Primero publicó una foto junto a la actriz durante el vuelo rumbo a Italia y escribió: " El amor de mi vida ". La imagen tampoco pasó inadvertida por el contexto: el futbolista viajó de urgencia tras el robo en la casa de Wanda, donde además de renovar la documentación de sus hijas, busca avanzar ante la Justicia italiana para impedir que las niñas regresen a vivir a la Argentina.

Como si eso no alcanzara, este viernes redobló la apuesta. Ya instalado en Italia, el país donde formó una familia con Wanda Nara y donde ahora reapareció acompañado por la China Suárez, compartió una nueva postal romántica de la actriz disfrutando de una playa y escribió: "Un amore all'Italiana".



La publicación fue leída por muchos como otra respuesta indirecta a Nora Colosimo. Pero también dejó una pregunta difícil de esquivar: si, como asegura la madre de Wanda, Icardi llegó a llorar hablando mal de la China Suárez y hasta cuestionaba aspectos íntimos de ella, ¿qué cambió realmente? El delantero eligió no responder esa incómoda acusación. Prefirió que hablaran las fotos .

La nueva postal feliz de Mauro Icardi y la China Suárez



Y quizás ahí está la estrategia: mientras alrededor suyo se acumulan conflictos judiciales, disputas por sus hijas, acusaciones cruzadas y revelaciones cada vez más explosivas, Mauro Icardi sigue apostando a construir una historia de amor perfecta en Instagram; el problema es que, fuera del filtro de las redes, las preguntas siguen sin respuesta.