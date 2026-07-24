Furia rompió el silencio tras abandonar el reality español y lanzó un duro descargo: "Se pasaron bastantes límites"

Después del escándalo que sacudió al reality español La Casa de los Gemelos, Juliana "Furia" Scaglione decidió hablar. Tras abandonar el programa junto a Cristian U. en medio de una fuerte discusión con los productores, la ex participante de Gran Hermano publicó un video en sus redes sociales en el que explicó su postura y aseguró que se cruzaron límites que no estaba dispuesta a tolerar.

El conflicto estalló durante una transmisión cuando uno de los creadores del formato lanzó una dura descalificación contra los participantes argentinos. "Lo que me doy cuenta en este reality es que los argentinos no valen para absolutamente ningún reality, por eso no lo llaman en sus países, porque aquí son incompetentes y no valen para nada", disparó el productor, generando un inmediato rechazo.

Furia fue una de las primeras en responder. Sin levantar la voz, le recordó que existían formas de tratar a quienes trabajaban para el programa. "No cobramos 80 dólares, cobramos en pesos. No es manera de que nos trates tampoco así, porque vos sos mi jefe. ¡No es manera! Y menos en público. Estás quedando mal vos, no yo", le respondió durante la discusión. La pelea ya no tuvo retorno. Tanto ella como Cristian U. decidieron abandonar el reality, mientras que Alfa, Anto Pane y Milky Dolly permanecieron en la competencia. En tanto, trascendió que Mariano de la Canal ocupará el lugar de los argentinos que dejaron el ciclo.

Ya camino al aeropuerto, Furia grabó un video para sus seguidores en el que profundizó sobre los motivos de su salida y cuestionó la forma en que la producción manejó el conflicto. "Como decía, no es mi manera de cerrar una relación laboral. A mí me parece que se hablan las cosas en la cara. Detrás de cámara, como lo hice en Argentina, en Chile y en donde sea", lanzó.

Furia abandonó la Casa de los Gemelos

La influencer dejó en claro que su experiencia en realities le permitió distinguir cuándo una situación forma parte del espectáculo y cuándo se cruzan límites personales. "Por suerte, por suerte, soy una persona muy capacitada mentalmente para poder entender. Sé lo que es show, sé lo que es estar en un reality, y también sé lo que es la vida real, y me parece que se pasaron bastantes límites."

Antes de ese descargo, ya había cuestionado el trato recibido durante el programa. "No está bueno que nos traten como nos estaba tratando. Piensen lo que quieran, pero soy argentina y nunca les falté el respeto a los españoles. Es increíble la falta de respeto que tuvimos. No tomo represalias, pero el universo lo hará." En el cierre de su video, Furia dejó en claro que no tiene intención de seguir alimentando la polémica ni de brindar declaraciones a los medios: "Lo siento mucho por ellos, y hasta ahí llegó mi manera de decir las cosas".

El descargo de Cristián U.

Y agregó un pedido directo: "Por otro lado, no voy a estar dando notas, no me llamen, no me manden mensajes, nada, eso a lo que es la prensa." Finalmente, eligió agradecer el respaldo que recibió de sus fanáticos tras la viralización del escándalo. "Y, por otro lado, gracias a la gente que por eso me dice grande. Listo, nada más, los amo." Mientras tanto, Cristian U. también confirmó su salida mediante un comunicado en el que sostuvo que decidió abandonar el programa porque "antes del jugador se encuentra la persona" y aseguró que "el amor y el respeto por su país prevalecen por sobre cualquier reality".