Bauleti volvió a generar repudio por un comentario racista: "Negro con guita no come negritas"

El influencer Santiago Baietti, mejor conocido como Bauleti, volvió a irse al pasto con un comentario racista que lanzó en una fiesta en la ciudad estadounidense de Miami, en el marco del viaje que hizo por el Mundial 2026. Si bien no lo escucharon ni entendieron quienes estaban presentes, la audiencia que lo vio en el vivo que hacía para sus redes sociales sí pudo hacerlo. No es la primera vez que deja frases completamente cancelables, pero esta vez lo hizo en el marco de una fuerte campaña que quiere señalar al país como racista.

"No, la rubia que apareció. Mirá vos, boludo", lanzó en relación a un grupo de mujeres que estaba a los abrazos con un joven afroamericano. " Y si, ¿no? Negro con guita no come negritas ", disparó Bauleti, para luego llevarse una mano a la cara casi como tentado por lo que había dicho. La falta de tino, de cara a una comunidad internacional que quiere vincular a la Argentina con el racismo, parece poco en relación al comentario completamente fuera de lugar que dejó.

La Argentina viene en una seguidilla de críticas de la comunidad internacional por el racismo del país, el cual es negado por muchas figuras locales con argumentos tan reales como los que esgrimen los extranjeros. Si bien el Mundial 2026 y el odio contra el país fueron combustible de esa campaña, también comentarios como el que hizo Bauleti demuestran que el país todavía tiene mucho que aprender y deconstruir en su cultura cotidiana.

La dinámica "baitera" del influencer es parte de su construcción como figura y así fue como comenzó a hacerse conocido cuando presumió una falsa relación con Zaira Nara para ganar notoriedad. Al mismo tiempo, en esa lógica de desarrollo que aplica sobre su figura, también resaltaron otras oportunidades en la que dejó comentarios y concepciones fuera de lugar, que lo llevaron a la cancelación por parte de sus seguidores y seguidoras.

Zaira Nara junto al streamer Bauleti, con quien existió un rumor de romance.

Junto al recientemente extinto trío Mernosketti, que componía con Mernuel y Mosky, a principios de año utilizaron el término "homofóbico" para describir el stream que realizaban. "Lo de la homofobia era claramente un chiste, un bait", debieron justificarse horas después, cuando su comunidad había rechazado la retrógrada concepción. "Entiendo que capaz no está bueno joder con eso. Así que si hay personas que nos miran o que nos siguen desde la comunidad LGBT y se sintieron ofendidas, les pido perdón ", insistió en aquel entonces.

También en otra oportunidad, durante una improvisación trapera que hicieron en vivo se refirió a la influencer Michelle Masson y aseguró que a ella "le bajan el pantalón y le dan contra el cajón". El comentario machista no pasó desapercibido y generó una respuesta en la misma tónica por parte de ella. "Si vos boludeás con que me agarrás contra un cajón, yo te puedo decir que acabás rápido", explicó la mujer en relación a su respuesta.