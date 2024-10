"Linda y carnosa": María Eugenia Ritó ventiló detalles de su noche hot con Pablo Echarri

Luego de años de trayectoria en televisión y escenarios, Moría Casán apostó a los nuevos medios de comunicación. Es así que llegó al stream con su programa Nave Nodriza, donde el pasado lunes recibió a María Eugenia Ritó, entrevistada de la mano de Ángel De Brito.

En un idea y vuelta, la bailarina habló de su pasado y fue allí donde salió el nombre de un reconocido actor con quien pasó una fogosa noche. Se trata de, nada más y nada menos que Pablo Echarri: "A él me lo cogí", comenzó su relato, el cual fue rápidamente interrumpido por del conductor de LAM: "¿En camarines?", quiso saber.

María Eugenia Ritó contó lo que Pablo Echarri no quería que se sepa

Según Ritó, su encuentro con el artista fue momentos antes de ser conocida, cuando se lo cruzó en un boliche: "Él estaba peleado con Natalia Oreiro, y un amigo mío me dijo: '¿querés estar con Pablo Echarri?', yo te llevo en mía auto y él se va solo", contó los primeros detalles de aquella noche, en la que luego llegaron a un departamento. Según el testimonio de la mediática, su compañero también subió con una joven: "Nos enfiestamos los cuatro", remató.

Moría Casán lanzó una pregunta muy acorde a su personalidad: "¿La tenia linda?", que no intimidó a su invitada: "La tiene re linda, re carnosa. Viste las que no son altas y son retacosas" , confesó mientras se abanicó.

Esta no fue la primera vez que María Eugenia Ritó contó su pasado con Echarri, ya que la primicia la dio en su última visita a Intrusos. Sin embargo, en la televisión no dio tantos detalles de su encuentro, como sí ocurrió en el stream, ya que el nuevo medio cuenta con códigos diferentes, donde los límites sobrepasan algunos estándares.

En el mismo programa, la bailarina vivió un tenso momento con la conductora. Cuando Ángel De Brito habló de su presente laboral, María Eugenia quiso saber un poco más: "¿Vas a seguir en América?", a lo que respondió con un "estamos viendo".

Pablo Echarri

La participación de Ritó no le gustó para nada a Moría Casán, ya que se interrumpió en reiteradas ocasiones al periodista. La conductora no dudó en poner un límite a su colega y pedir que se tranquilice: "No me deja hablar, te vas... Te vas a callar, mirá que te pongo un bozal, el término bozal legal es mío. Tranqui María, tranqui", expresó La One.