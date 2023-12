Moria la trató de "buchona" y "ridícula", y Pampita denunció que benefician participantes a pedido de Tinelli

Eran las 23 del martes y más de la mitad del encendido estaba expectante de lo que pudiera ocurrir dentro de la casa de Gran Hermano, luego de que Juliana Scaglione, alias Furia, le diera una "cachetada" a su compañero Williams López, conocido como el Paisa, lo que para muchos ameritaba la expulsión de la "hermanita". Lo cierto es que después las imágenes de lo ocurrido terminaron por demostrar que la agresión no fue tal y ambos participantes fueron sancionados.

Pero mientras esto ocurría, en el Bailando 2023 -que apenas acariciaba los 5 puntos de rating- se vivía una verdadera guerra entre dos pesos pesados: Moria Casán y Carolina "Pampita" Ardohain. El conflicto estalló luego de la performance de Martu Morales y Yeyo de Gregorio, quien deberá ausentarse por un tiempo debido a que ya tenía vacaciones programadas. Debido a la falta de compromiso del actor, Ángel de Brito se olvidó del baile y decidió evaluarlo con un "0".

Esto molestó a Pampita, quien no se quedó callada y criticó que sus compañeros se basen en otras cosas ajenas al baile para puntuar el nivel de las parejas en la pista del certamen de América TV. "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto", sostuvo la modelo mientras levantaba en alto el cartel que mostraba un 10.

Fue entonces que llegó el turno de La One, quien antes de puntuar a la pareja usó su lengua karateka ppara arremeter contra la esposa de Roberto García Moritán, a quien trató de "buchona" y "ridícula". "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain Pampita, porque dice ´lo que a mí me gusta le pongo bueno, y lo que no les gusta a ellos le regalan 10´", dijo Moria al tiempo que era interrumpida por Pampita: "Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale", se quejó.

Noche picante en la pista del Bailando 2023

Molesta, Moria siguió: "¿Por qué les regalan, por qué les regalan? No puedo pensar lo mismo de vos cuando le regalaste un 10 a Zaira, qué sé yo. No es regalar, no me acuerdo a quién le pusiste 10 que no tenía nada que ver". En ese momento, la modelo aseguró que ella "no regala" su puntaje y La One, fiel a su estilo, contraatacó: "Bueno, no seas jurado de jurado, no seas buchona". Totalmente desmedida, a los gritos y con una reacción que pocos esperaban, Pampita le aclaró: "No soy buchona",

Y le advirtió a su compañera de jurado: "Yo pongo lo que se me antoja". "Pero entonces no digas regalar porque yo no regalo nada, yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo, sé lo que hablan, soy una señora que nunca falta, que hace 33 años que estoy en Bruja, me podía haber ido de vacaciones y no me doy", le volvió a retrucar Moria, quien una vez más fue interrumpida por una chicana de la mamá de Bautista, Benicio, Beltrán y Ana: "¡Qué sensible está Moria, hoy!".

Moria trató de "buchona" a su compañera

Además, la modelo denunció que sus compañeros "le regalan" puntaje a "todos los participantes que le caen pésimo" y resaltó a los gritos: "¡Me la rebanco! Nunca he regalado nada y me quedo callada. Y te la pasás regalando nota a todo el mundo. Yo también soy una señora de 45 años, no solo sos vos una señora, yo soy una gran señora, mucho más señora que vos capaz". Estas palabras molestaron, y mucho, a Moria, quien advirtió que su compañera estaba "loca" y la trató de "ridícula".

Furiosa, La One le pidió en no muy buenos términos: "¡Loca! Dejá de decir que regalamos notas, ridícula". "Sí, regalás un montón y lo ve todo el mundo", le respondió Pampita y sumó: "¿Qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? ¡Dale! Hace años que no me dejo ningunear por nadie, ni por vos ni por nadie. ¡Conmigo no te metás! ¿Quién se piensa que es? A mi no me ningunea nadie, me ninguneaban hace siete años acá y hace mucho tiempo que no me ningunea nadie".

Pampita estalló contra La One

Al final del feroz cruce entre ambas jurados, La One trató de "buchona" a la modelo por exponer así a sus compañeros y sin pelos en la lengua, Pampita cerró con una feroz denuncia contra la producción del Bailando 2023, dando a entender que el certamen estaba arreglado. "¿Por qué no te hace cargo? ¿Qué es lo que te duele? Vos sos una buchona que le pónés diez al que la producción te pide", cerró la morocha a los gritos, visiblemente alterada.