"Te ven la cara, Susana": Latorre se sentó con la diva y atendió a Wanda, Pampita y a Siciliani

Si bien tuvo lugar en la opinión pública la vuelta a la televisión de Susana Giménez en los últimos meses, lo del pasado domingo 24 de noviembre tuvo un condimento especial. Invitada por la conductora, la periodista de LAM Yanina Latorre disparó contra muchas de las mujeres que desfilaron por el living de la diva de los teléfonos y que escondieron allí las crisis con sus parejas. Es que tanto Wanda Nara como Carolina "Pampita" Ardohain, estuvieron de invitadas¿.

"¿Sabías que esta semana se metió en la casa? Ella lo excluyó del hogar. Vos no entendés nada porque va muy rápido la vida de Wanda", llegó a decir Latorre, que estuvo acompañada de "La Tota", personaje paródico de Miguel del Sel. "Pero para mí me miente. Porque viene acá y me dice...", sostuvo Giménez en un tono similar al reproche. "Pará, todas te mintieron: Wanda, Pampita. Te ven la cara, Susana", le recordó la pareja de Diego Latorre.

"¿Pero por qué me mienten?", quiso saber la conductora. "Porque sos buena. Y no vas al hueso. Que te venga Pampita, te cobre una fortuna , se te siente acá con cara de nada y no te cuente nada ...", le enrostró Yanina. "No cobró lo que dicen", se defendió Susana. Es que cuando la modelo fue al programa de ella, los rumores hablaban de que lo había hecho por 30 mil dólares. Aunque en los hechos habría sido menos de una tercera parte de eso.

Susana hasta se animó a decir que a Icardi lo quería y que era amoroso. "Es amoroso, pero también es complicado. Entre los dos se hicieron muchas cosas. Pero lo que está haciendo Wanda ahora, de verdad me parece un papelón. Creo que el cuerno que él le metió con 'La China', no es para que se lo cobre de esta manera", reveló Latorre en relación a que todo sería una venganza del affaire que el futbolista tuvo con la actriz Eugenia Suárez.

Desde su separación con Icardi hasta su tratamiento de salud, Wanda Nara habló de absolutamente todo con Susana Giménez

"Pero, pará. ¿Se concretó ese cuerno?", le preguntó Giménez. "Sí. Él dice que no, que llegó al hotel y que no funcionó porque parece que estaba resfriado", relató Latorre. "Por ahí se asustó". soltó Susana en su defensa. "¿Y de qué? La metió en el hotel, la llevó hasta París, no te vas a asustar", cuestionó la periodista.

"No fue lo que me dijeron", recordó Susana. "Porque te mienten todos. Yo vi todas las notas que te da Wanda. Te opera. Te dice cualquier cosa . Vos llamame a mí y yo te digo la verdad", bromeó Yanina en el living de la diva. Luego, se metió de lleno en la otra separación del momento: la de la modelo y Moritán.

Pampita estuvo en el living de Susana Giménez.

"Pampita se separó por los cuernos que yo conté en primicia en LAM. Ese mismo día me empezó a llamar para putearme y yo no la atendía. Creo que ella lo sabía. El tema es que no le gusta cuando toma estado público porque se siente muy humillada", explicó Latorre respecto al divorcio de la jurada de Bailando 2024.

Por otro lado, Susana sostuvo que fue muy rápida la recuperación del duelo que mostró Ardohain, quien a las pocas semanas de su ruptura con el ex legislador porteño, ya estaba de novia con otro empresario: Martín Pepa, un hombre vinculado a los negocios con el polo y amigo de, entre otras personas, el cantante británico Robbie Williams.

Pampita y Martín Pepa compartieron un evento público

Casi como si Yanina realizara una columna especial de chimentos para el programa de Telefe, abordó todos los temas polémicos de los últimos tiempos allí. "Enzo Fernández. ¿Lo tuviste acá? No. Viste que se acaba de separar de la mujer", le remarcó. "Lo leí. Pero no lo puedo creer", reconoció la conductora. " Ahora le descubrí que está con Nicky Nicole, la cantante ", detalló la periodista.

"Pero se suponía que estaba feliz, con un bebé", rechazó Susana. "No, pero se separaron hace como un mes. El vino acá a la Argentina a jugar, llegó a Londres, le dijo a la mujer que era muy... tiene 23 años", señaló Latorre con un ademán en relación a que son muy jovencitos para terminar juntos para toda la vida. "No. Eso no puede durar. Para mí no puede durar", aceptó Susana.

Latorre en Susana

"Yo hace 30 que estoy casada. Una vida entera", indicó Latorre. "Pero vos sos feliz", la cruzó Susana. "Sí, de a ratos", bromeó Yanina. "El otro día dijiste que eras muy feliz, que no te importaba nada y que lo perdonaste", sostuvo Giménez en relación al infidelidad que supo sufrir por parte de su marido. "Sí, sí. Soy feliz. Pero en la balanza hay que ir nivelando y hay que tener paciencia", añadió la panelista de LAM.

El romance de Griselda Siciliani y Luciano Castro no estaría limpio de papeles.

Para cerrar su paso también se metió en otra de las polémicas: la que protagonizaron Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani. Según informó Yanina Latorre, cuando Rojas estaba embarazada, la actriz le enviaba "fotos de sus partes" a su colega, con quien había tenido un affaire tiempo atrás. "Y ahora Sabrina está tan indignada, no porque quiera volver con él. Ella ya soltó, pero no soltó los mensajes y las cosas que le mandaba", concluyó.