Lo destrozaron por "arruinar una canción" de Miranda! pero se vengó y el resultado fue inesperado

La Voz Argentina atraviesa las últimas instancias de audiciones y los coaches —Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y La Sole— están más exigentes que nunca. Con la vara cada vez más alta, los participantes deben demostrar talento y seguridad, pero entre los nervios e inoportunas gripes, algunos quedan lejos de lograrlo.

Eso fue lo que le pasó a Bruno Cirigliano, un joven oriundo de Merlo (Buenos Aires), que eligió interpretar Tu Misterioso Alguien, uno de los hits más icónicos de Miranda!. La jugada era arriesgada: cantar un tema del jurado ante el propio jurado. Y no salió como esperaba.

Cantaron una canción de Miranda y ellos no dudaron en mostrar su disgusto

Con base de piano, Bruno comenzó a entonar la canción, pero los agudos no llegaron nunca y el ritmo le jugó en contra. Estuvo notablemente fuera de tempo y desafinado. Las reacciones de los coaches hablaron por sí solas: muecas, incomodidad y ninguna silla girada.

Nicolás Occhiato, conductor de La Voz Argentina, intentó entender lo que estaba pasando en el estudio y consultó con los padres del concursante. La madre del participante salió en su defensa: " Está engripado ", explicó, mientras Bruno seguía siendo tendencia, pero por las razones equivocadas.

En redes sociales, los comentarios fueron críticos. En X la calificaron como " la peor audición de la historia del programa ". Algunos de los tweets más compartidos decían: "¿Cómo vas a cantar Tu Misterioso Alguien tan mal? Me quiero morir"; "Ale Sergi: qué lindo cómo destruiste nuestra canción, gracias"; "¿Quién hace los castings de La Voz Argentina? Es un hijo de pu..." o "Acabo de ver la peor dissaster class en la historia del reality".

Aunque fue eliminado, decidió tener su propia revancha y compartir en su cuenta de Instagram como era la versión que había preparado y que la gripe arruinó: "¿Te imaginas que la cantaba así?", escribió junto al video donde no sólo entona mucho mejor la canción sino que además la acompaña tocando el piano.

Fue ahí que algunos usuarios le devolvieron la fe: " Le cerraste la boca a todos los que tiraron la mala "; "Sinceramente me sorprendiste con esta versión, el teclado y vos una hermosa armonía" o "Yo sabía que sos buenísimo, la gente ya te está escuchando".

Lejos de enojarse con las críticas de los seguidores de La Voz Argentina, Bruno Cirigliano optó por la autocrítica. En una historia de Instagram agradeció: "Una experiencia indescriptible, nada de lo que he hecho antes se pareció a eso. Agradezco a los que me mandan buena onda, y a los que no también. Yo también me hubiese bardeado". Según contó, su performance fallida se vio afectada por "muchos factores", aunque prefiere quedarse con el aprendizaje y pensar en lo que vendrá.