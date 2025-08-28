Big Bang! News
Lollapalooza Argentina 2026, al fin se supo: Sabrina Carpenter, Massacre y hasta Six Sex

El line up revolucionó a todo el país.

por Raúl Bertuccelli

28 Agosto de 2025 12:13
Sabrina Carpenter
Sabrina Carpenter

¡Paren todo! ¡Suspendan todo! Porque lo que acaba de suceder es digno de una cadena nacional en primetime: el lineup del Lollapalooza Argentina 2026 fue revelado, y nadie está preparado para procesarlo. ¿Diez headliners? ¿Diez? ¡Esto no es un festival, es un ataque directo al corazón de los melómanos! 

El Hipódromo de San Isidro será el epicentro de tres días de locura total del 13 al 15 de marzo, y aquí va la lista de los titanes que liderarán esta edición: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y el orgullo nacional, Paulo Londra. Sí, diez nombres que podrían llenar estadios por separado y ahora estarán juntos en un mismo festival.

Lollapalooza Argentina 2026
Lollapalooza Argentina 2026

¿Un sueño colectivo? Sabrina Carpenter vuelve a Argentina con su pop encantador y un álbum recién salido del horno; Tyler, The Creator trae su nuevo disco Don't tap the glass porque claramente quiere romper todo; y Skrillex, fiel a su estilo provocador, regalará el álbum con el título más agresivo del año: F*ck u skrillex you think ur andy warhol but ur not!!. ¿Quién necesita terapia cuando existe este lineup?

Pero... ¡puede hacer más! Interpol llega con su oscuridad elegante, Peggy Gou hará bailar hasta perder el sentido con su house futurista, y Kygo nos llevará directo a una playa paradisíaca con su tropical house. ¿Algún fan del pop? Aitana Addison Rae lo tienen cubierto. ¿Rock nacional? Ratones ParanoicosMassacre están listos para hacer historia. ¿Folklore? La Sole se canta todo. ¿Electrónica? Ben BöhmerBrutalismus 3000 le van a volar la cabeza a todo el Lollapalooza Argentina 2026. ¡Es un buffet musical sin precedentes!

Lollapalooza Argentina 2026
Lollapalooza Argentina 2026

Ahora bien, en caso de no poder asistir al Hipódromo de San Isidro: Flow transmitirá absolutamente todo en vivo, porque en 2026 nadie se queda afuera. 

No queda mucho tiempo... Si algo está claro es que Lollapalooza Argentina 2026 no será un festival más. Será una experiencia que nos dejará sin voz, sin energía y, probablemente, sin ahorros. 

Lollapalooza Argentina 2026
Lollapalooza Argentina 2026

💣 Bombita. Preventa 4 disponible únicamente en allaccess.com.ar en hasta 6 cuotas s/i con tarjetas Santander y American Express. No comprar tickets en sitios no oficiales.

¡El line up completito!

  • Sabrina Carpenter 
  • Tyler, The Creator 
  • Chappell Roan 
  • Deftones
  • Skrillex
  •  Lorde
  • Doechii
  • Turnstile
  • Lewis Capaldi
  • Paulo Londra
  • Ratones Paranoicos
  • Kygo 
  • Peggy Gou
  • Interpol
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Djo
  • Brutalismus 3000
  • Ben Böhmer
  • Marina
  • Lola Young 
  • Aitana
  • Danny Ocean
  • D4vd
  • Soledad 
  • Bunt. 
  • Royel Otis
  •  Tv Girl 
  • The Dare 
  • Six Sex 
  •  Horsegiirl
  •  2hollis
  • ¥øu$Uk€ ¥uk1mat$U
  • Men I Trust
  • Riize 
  • Yami Safdie
  • Viagra Boys
  • Massacre 
  • Judeline
  • Balu Brigada
  • Saramalacara
  • Guitarricadelafuente
  • Lany
  • The Warning
  • Zell
  • Røz 
  • Hamdi
  • Nasa Histoires
  •  Timø
  • Militantes Del Climax
  • Ezequiel Arias
  • Little Boogie
  • Marttein 
  • Easykid
  • Ryan 
  • Joaquina
  • Cerounno
  • Amigo De Artistas
  • Félix Vestre
  • Tiger Mood
  • Tobika
  • 143leti
  •  Ludmila Di Pasquale 
  • Victoria Whynot
  • Spaghetti Western 
  • Terra
  • Reybruja
  • Mora Fisz
  • Aula Os 
  • Jero Jones

