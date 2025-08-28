Lollapalooza Argentina 2026, al fin se supo: Sabrina Carpenter, Massacre y hasta Six Sex

¡Paren todo! ¡Suspendan todo! Porque lo que acaba de suceder es digno de una cadena nacional en primetime: el lineup del Lollapalooza Argentina 2026 fue revelado, y nadie está preparado para procesarlo. ¿Diez headliners? ¿Diez? ¡Esto no es un festival, es un ataque directo al corazón de los melómanos!

El Hipódromo de San Isidro será el epicentro de tres días de locura total del 13 al 15 de marzo, y aquí va la lista de los titanes que liderarán esta edición: Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Doechii, Turnstile, Lewis Capaldi y el orgullo nacional, Paulo Londra. Sí, diez nombres que podrían llenar estadios por separado y ahora estarán juntos en un mismo festival.

¿Un sueño colectivo? Sabrina Carpenter vuelve a Argentina con su pop encantador y un álbum recién salido del horno; Tyler, The Creator trae su nuevo disco Don't tap the glass porque claramente quiere romper todo; y Skrillex, fiel a su estilo provocador, regalará el álbum con el título más agresivo del año: F*ck u skrillex you think ur andy warhol but ur not!!. ¿Quién necesita terapia cuando existe este lineup?

Pero... ¡puede hacer más! Interpol llega con su oscuridad elegante, Peggy Gou hará bailar hasta perder el sentido con su house futurista, y Kygo nos llevará directo a una playa paradisíaca con su tropical house. ¿Algún fan del pop? Aitana y Addison Rae lo tienen cubierto. ¿Rock nacional? Ratones Paranoicos y Massacre están listos para hacer historia. ¿Folklore? La Sole se canta todo. ¿Electrónica? Ben Böhmer y Brutalismus 3000 le van a volar la cabeza a todo el Lollapalooza Argentina 2026. ¡Es un buffet musical sin precedentes!

Ahora bien, en caso de no poder asistir al Hipódromo de San Isidro: Flow transmitirá absolutamente todo en vivo, porque en 2026 nadie se queda afuera.

No queda mucho tiempo... Si algo está claro es que Lollapalooza Argentina 2026 no será un festival más. Será una experiencia que nos dejará sin voz, sin energía y, probablemente, sin ahorros.

💣 Bombita. Preventa 4 disponible únicamente en allaccess.com.ar en hasta 6 cuotas s/i con tarjetas Santander y American Express. No comprar tickets en sitios no oficiales.

¡El line up completito!