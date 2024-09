Los Piojos anunciaron la fecha de su regreso, pero un detalle nubló toda la felicidad

Andrés Ciro Martínez, Tavo Kupinski, Micky Rodríguez, Sebastián Cardero y Juanchi Bisio tienen en vilo a toda la Argentina desde que anunciaron su regreso a los escenarios después de aquel 30 de mayo de 2009 cuando Los Piojos dejaron de tocar juntos.

Cada integrante de la banda se dedicó a su carrera solista, siendo Andrés quien la re contra pegó con su banda "Ciro y los Persas" que acumuló varios éxitos. Ahora, Los Piojos calientan motores para volver a los escenarios.

Último recital de Los Piojos en 2009

Lo cierto es que detrás de la tocada que los volverá a juntar hubo mucha expectativa: la primera emoción fuerte llegó el 4 de septiembre a través de un grupo de Telegram en el que confirmaron su regreso.

Luego, a través de un video, se juntaron más dudas que certezas porque si bien mostraba toda la banda tocando, nadie supo bien cómo reaccionar. Hasta que llegó el día magistral en el que finalmente anunciaron su regreso.

Fue al ritmo de la canción "Desde lejos no se ve" en un video que mostró un gran recital piojoso que anunciaron la buena nueva: el 14 y 15 de diciembre tienen fecha para la tocada que será en el Estadio Único de La Plata.

Con el anuncio llegó el fiasco y la desilusión: la banda no anunció el horario ni el precio de las entradas. Sólo explicaron que las entradas estarán disponibles para comprarlas a través de la plataforma Ticketek el 24 de septiembre.

Entrada del último reci de Los Piojos

Los comentarios no tardaron en llegar: "Alguien sabe el precio?"; "Respeten los rangos de las personas como yo +35. Encima los pibitos están con cuatro computadoras a la vez. Haditas hagan algo"; "¿Antes no deberían confirmar si van a tocar los músicos de los piojos u otros en su lugar?"; "¿Algún horario en específico?"; "Y la hora wachos? LA HOOOOORAAAAAA"; "Me van a tener apretando F5 desde el 23 a las 23.59", fueron algunos de los comentarios en la publicación de la mítica banda en su cuenta oficial de X.

El último recital es recordado como una del as joyitas mejor guardadas de la banda que vio crecer a su fandom. Fue en el Estadio Monumental, la cancha de River Plate cuando ese 30 de mayo de 2009 anunciaron su último recital o, como ellos lo explicaron "parate por tiempo indefinido".

Andrés Ciro Martínez

Ahora, los y las fanáticas de Los Piojos los verán volver en un recital que entrega información a cuentagotas que no hace más que enamorar más a sus seguidores.