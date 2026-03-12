Luciana Salazar desmintió que la Justicia haya respaldado a Redrado: "El juicio lo perdió"

Luciana Salazar explotó en las redes sociales luego de que los medios de comunicación se hicieran eco de un fallo reciente del juez que atiende la demanda de ella contra el economista Martín Redrado en relación a su hija Matilda, y rechazó que la Justicia haya determinado que ahora ella le debía dinero a él, en relación a las costas del proceso judicial y los gastos que de allí se desprendían.

"El juicio lo perdió Redrado", aclaró Salazar ante BigBang , respecto a la versión que aseguraba que la Justicia le había dado la espalda al documento que se cerró entre ambos cuando la pequeña nació. "Nosotros ya tenemos un fallo de Cámara en el 2022, donde dice claramente que para la homologación lo único que se necesitaba era la firma. No se pueden meter con el contenido. Y el juez intentó meterse con el contenido, cosa que obviamente van a rechazar porque hay un fallo de Cámara", explicó.

Luciana Salazar lleva muchos años de pelea para que la Justicia reconozca el acuerdo que firmó con ella Martín Redrado, para hacerse cargo de su hija Matilda.

"Lo que pasa es que es polémico algo que no resuelve directamente el juez, que se lo patea para que lo resolvamos en Cámara", detalló Luciana en relación a la vigencia del documento firmado entre ambas partes, que para el magistrado tiene una fecha de caducidad natural una vez que la pareja dejó de existir. "No lo da ni siquiera como algo definitorio", señaló.

" Él perdió el juicio de homologación. Él pedía la nulidad y a nosotros nos dieron la homologación . De hecho las costas van para él. Entonces, ¿quién perdió el juicio?", se preguntó Salazar, con argumentos completamente contrarios a las versiones que se hicieron eco desde algunos medios de comunicación sobre ella.

Luciana Salazar mostró el fallo contra Redrado en sus redes sociales, ante las versiones que la daban por derrota en el juicio en su contra.

En las últimas horas la actriz utilizó sus redes sociales para contrarrestar las versiones espurias que la daban por derrotada y con un fallo en su contra en lo económico. "Redrado perdió en primera instancia el juicio de nulidad y el juez homologó el acuerdo. Que no les mientan más. Hasta tiene que pagar las costas. Después hay otras cosas que son apelables. Pero Redrado perdió", remarcó en su cuenta de X (ex Twitter).

Ciertos medios de comunicación habían afirmado que ella era la que iba a tener que pagar las costas, por lo que tuvo que salir con los tapones de punta para defenderse. "¡Mentira!", rechazó. "Yo no le tengo que pagar nada a Redrado, es Redrado el que tiene que pagar. Averigüen o llamen a mi abogado", reclamó en una respuesta a un artículo de la revista Pronto. Lo cierto es que el fallo del juez que va contra lo homologado será apelado por Salazar, quien cuenta con un fallo de Cámara de 2022 que la respalda.