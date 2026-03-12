STOMP vuelve a Buenos Aires: tachos, escobas y pura energía en un show que convirtió el ritmo en espectáculo mundial

Después de más de una década de ausencia, el fenómeno mundial de la percusión escénica STOMP volverá a sacudir Buenos Aires con su energía inconfundible. El espectáculo, considerado una de las experiencias más originales del entretenimiento en vivo, se presentará del 2 al 13 de septiembre de 2026 en el histórico Teatro Ópera, en una temporada limitada que promete hacer vibrar al público porteño. El regreso no es menor: será el reencuentro con los espectadores argentinos después de 16 años, ya que su última visita fue en 2010. Desde entonces, el show siguió consolidando su leyenda en los escenarios más importantes del mundo.

STOMP, la leyenda mundial de la percusión en vivo, regresa a la Argentina

Creado por los británicos Luke Cresswell y Steve McNicholas, STOMP revolucionó la forma de entender la percusión en vivo. En escena, ocho intérpretes construyen un universo sonoro a partir de objetos que cualquiera podría encontrar en su casa o en la calle. Tachos de basura, escobas, bidones, cajas, encendedores, palmas y hasta pasos sobre el escenario se convierten en instrumentos que generan ritmos hipnóticos.

El resultado es un espectáculo que mezcla música, teatro físico, danza y comedia visual, todo sin pronunciar una sola palabra. Una de las claves del éxito de STOMP es que no depende del idioma. El espectáculo se comunica a través del ritmo, el cuerpo y el humor físico. Eso le permitió conquistar públicos en todo el planeta. A lo largo de más de tres décadas, la compañía recorrió más de 50 países, acumuló premios internacionales y se convirtió en un clásico del entretenimiento contemporáneo.

El show también marcó una época en Nueva York: permaneció en cartel durante casi 29 años ininterrumpidos en el Off-Broadway, en el mítico Orpheum Theatre, donde superó las 11.000 funciones antes de cerrar esa histórica etapa en 2023. Antes de desembarcar nuevamente en la Argentina, STOMP brilló durante décadas en los grandes templos del teatro musical, desde Broadway hasta el West End londinense.

Su propuesta sigue sorprendiendo porque combina precisión coreográfica con imaginación sonora y un humor directo que genera una conexión inmediata con el público. Cada número se construye como una pequeña historia rítmica donde los intérpretes juegan, compiten, provocan y dialogan con los sonidos que producen. Aunque existen registros en televisión y plataformas digitales, STOMP es ante todo una experiencia que cobra vida en el escenario.

El impacto del sonido en directo, la presencia física de los artistas, el diseño de luces y la construcción progresiva de paisajes rítmicos hacen que cada función sea distinta. No es solamente un show de percusión: es una fiesta sonora donde el público termina golpeando el piso con los pies, marcando el ritmo con las manos o riéndose con las ocurrencias de los intérpretes.

Las funciones se realizarán del 2 al 13 de septiembre de 2026 en el Teatro Ópera, con entradas disponibles a través de los canales habituales del teatro y de la plataforma Ticketek. La expectativa es alta: no todos los días vuelve un espectáculo que logró convertir algo tan simple como un tacho de basura en un instrumento capaz de llenar teatros en todo el mundo. Después de todo, esa es la magia de STOMP: demostrar que el ritmo está en todas partes... incluso en los objetos más inesperados.