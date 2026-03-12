Lali Espósito picanteó con Manuel Adorni y dio una masterclass de ironía

Cuando habla de política la salen a matar y cuando elige callar también, así que Lali Espósito decidió no hacerse demasiado problema con las repercusiones y optó por responder con ironía. Esta vez, la artista se citó a Manuel Adorni, en medio de las polémicas por su viaje a Nueva York acompañado por su esposa.

Mientras el gobierno de las fuerzas del cielo promueven la desfinanciación de organismos públicos y pide "esfuerzos" al resto de los mortales, algunos funcionarios parecen entender ese sacrificio de una manera bastante particular: usando recursos del Estado para comodidades personales y disfrazándolo de "agenda de trabajo".

Manuel Adorni "deslomándose" con su mujer en Nueva York

Para entender la ironía de la cantante hay que recordar la insólita justificación que dio el funcionario cuando lo cuestionaron por llevar a su mujer en el avión presidencial: " Yo vengo una semana a deslomarme acá (...) quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", dijo cuando lo apretaron por la situación. Porque si algo caracteriza al discurso libertario es que los errores, cuando aparecen, siempre tienen una explicación creativa... pero rara vez un responsable.

En ese contexto, Lali aprovechó la presión de su propio fandom para soltar un dardo con puntería fina. Todo comenzó en X, cuando una seguidora le reclamó novedades sobre los recitales que dará en el estadio Monumental: "Nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River. Lali:...", escribió la fan junto a un meme de Diego Maradona.

Jajajajajjaaj nos estamos deslomando ... serán shows inolvidablessss!🤍 — Lali (@lalioficial) March 12, 2026

Rápida de reflejos, la artista citó la publicación y devolvió la indirecta con una frase que imitaba, palabra por palabra, el tono sacrificado del vocero presidencial: "Jajajajajjaaj nos estamos deslomando... serán shows inolvidablessss!". El uso deliberado del verbo elegido por Manuel Adorni no pasó desapercibido. En cuestión de minutos, la respuesta fue celebrada por miles de seguidores, que captaron la referencia política al instante y la viralizaron.

Así, la cuestionada excusa del funcionario terminó convertida en lo peor que le puede pasar a un político en tiempos de redes sociales: un meme del que todo el mundo se ríe, e incluso Lali Espósito.