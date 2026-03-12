Durísima frase de Wanda Nara contra Icardi en medio del escándalo por maltrato animal: "Lo abandonó"

Este jueves, Wanda Nara quedó envuelta en una nueva denuncia: maltrato animal. Desde un avión rumbo a unos días paradisíacos en Maldivas, la Bad Bitch salió a responder a las acusaciones que, según ella, son falsas. No solo atendió al hate, sino que también expuso a Mauro Icardi.

Según contaron en el programa La Mañana con Moria, la conductora se fue de viaje y habría dejado a sus perros en un corral de alambres en el patio de su casa en Nordelta. Gustavo Méndez contó que vecinos aseguran que los animales ladran por falta de agua y comida, además de sufrir el calor.

Wanda Nara cuida el perro que Mauro Icardi abandonó y se llama Galatasaray

La noticia repercutió en las redes sociales y Wanda citó un tweet donde se la juzga: "Estoy cuidando también a los perritos que mi ex dejó abandonados que raro que eso a Gus no le afecte. El chihuahuas que se llama Galatasaray (que es de Mauro) es muy chiquito pesa 1 kilo y el río es peligroso", empezó en un tweet.

En la misma línea, Nara siguió: "No le gusta estar adentro rasca el vidrio, le gusta y ama estar ahí. Triste es que su dueño lo abandonó . No la casa que les construí por los carpinchos y el río. En mi casa hay mucha gente todos los días que juegan con ellos cuando yo no estoy".

Wanda Nara se defendió del supuesto maltrato animal y atacó directamente a Mauro

Cabe recordar que los carpinchos ya fueron tema de conversación y discusión entre Wanda y Mauro, ya que en el primer encuentro que el futbolista iba a tener con sus hijas se negó a que llevaran sus mascotas, argumentando que en la famosa casa de los sueños los carpinchos lastiman a los perros.

Wanda fue lapidaria, pero se arrepintió y a los minutos borró el tweet. Reflexionando, escribió otra defensa, esta vez contestando a Ciudad Magazine: "Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", dijo en un tono más amigable y con emojis de corazón.

Otro tweet que Wanda Nara borró más tarde pero expuso a Mauro Icardi

En un tweet que luego borró también expuso lo que vivió con Mauro Icardi y sus enojos: "Lo más triste fue cuando mi ex me dejó de hablar un mes entero porque agarré dinero de la cuenta en común para pagarle a mi amiga italiana una operación de cáncer que duró 15 horas", dijo junto a una foto donde sus amigos de Italia ahora están festejando el cumpleaños de la China.

Wanda Nara dejó en claro que no está arrepentida de haber ayudado a quien consideró su amiga, aunque hoy estén del lado del delantero y su nueva pareja: "Volvería mil veces más a gastar 40 mil euros en una persona que consideraba mi amiga".