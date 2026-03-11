Infidelidades y un "descubrimiento tardío": el ex de Luana rompió el silencio tras su aparición en Gran Hermano

El escándalo sentimental que rodea a la participante Luana Fernández sumó un nuevo capítulo fuera de la casa de Gran Hermano. Esta vez, quien tomó la palabra fue su ex pareja, Lucas Izzi, que decidió publicar un descargo en redes sociales después de su breve pero explosiva aparición en el reality. En un video de más de seis minutos, Izzi intentó explicar qué pasó realmente detrás de la ruptura que terminó ventilándose en televisión abierta.

Y desde el inicio dejó claro que no cree que todo haya sido parte de un show. "Hola gente, ¿cómo están? Bueno, soy Lucas, probablemente ya me conozcan algunos porque me hayan visto hace un rato, hace unas horas, no sé cuándo voy a subir este vídeo, en Gran Hermano, particularmente no para algo que la verdad me dé orgullo, pero sí quería contarles la verdad de todos ustedes que probablemente, no sé, capaz no vieron del programa o no se enteraron un poco de toda la situación y ahora estoy yo para decirles la verdad", dijo el joven al comienzo del extenso video que publicó a través de su cuenta de Instagram.

En su relato, Izzi explicó que la relación con Luana llevaba varios años y que incluso habían construido una vida en común. "Teníamos una relación de seis años en la cual estuvimos dos años, tuvimos tres meses separados y después tuvimos cuatro años más, donde teníamos prácticamente una familia, no teníamos hijos pero teníamos tres perros, un gato, ella conocía mi familia, yo conocía la de ella, nos hemos ido de vacaciones, hemos hecho mil millones de cosas", detalló. Según contó, la confianza era uno de los pilares del vínculo, aunque con el tiempo descubrió que la historia no era tan transparente como pensaba.

De hecho, señaló: "Yo particularmente soy una persona que cuando estoy con alguien siento que si yo te tengo que obligar a vos a que vos estés conmigo o, digamos, controlarte para que vos no estés con nadie, yo no quiero estar con vos, es la realidad. Del otro lado no era así, la verdad". El joven aseguró que el conflicto no comenzó dentro del reality, sino mucho antes. "Todo esto se desencadena de que ella por entrar a la casa yo me termino enterando o abriendo los ojos de un montón de cosas que pasaron antes, o sea, no ahora, hace dos semanas, dos, tres años atrás", expresó.

Y fue todavía más directo al explicar qué fue lo que descubrió. "Quiero ser bien claro y bien firme en esto. No es lo que pasó en la casa, lo que pasó en la casa me parece algo súper infantil, pero al margen de eso no es por lo de la casa, es por un montón de cosas que por ella entrar a la casa yo me termino enterando, explícitamente digamos, de infidelidades, 100% me refiero a eso, previas", destacó. Uno de los momentos más llamativos del conflicto ocurrió cuando la ruptura se hizo pública durante el programa. Sobre eso, Izzi no ocultó su incomodidad. "Ella después toma la decisión de dejarme en televisión, pero al margen de eso me parece súper infantil", dijo.

Y sumó: "Me parece una chiquilinada, me parece, hasta me da vergüenza ajena contar que mi novia me dejó por televisión abierta. Va a ser una muy buena anécdota para contarle a mis hijos cuando sea grande". El joven explicó que durante días evitó hablar con los medios porque estaba atravesando un momento personal complicado. "Me contactaron infinidades de periodistas, de noteros, que te manda un móvil, que todo. La realidad es que yo no quería salir a dar declaraciones, primero porque estaba hecho mierda y segundo, yo soy una persona que, digamos, las cosas te las digo de frente", afirmó.

La tensa confrontación entre Luana y su ex

A pesar del enojo que dejó ver en varios pasajes del video, Izzi cerró su descargo con un tono mucho más conciliador. "Por último, desearle lo mejor de corazón a Luana. La verdad que más allá de la bronca, de la impotencia, de no entender la realidad, no entender con certeza por qué hizo las cosas que hizo, de la manera que las hizo, le deseo lo mejor". Y agregó: "Espero que pueda ser feliz en su vida, que pueda cumplir su sueño como lo está cumpliendo ahora, su sueño era entrar a Gran Hermano, estar en programas, etc. Espero que lo cumpla".