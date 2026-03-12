Big Bang! News
Carmiña Masi cada vez más complicada: llevarán su caso ante la justicia

El conflicto seguirá pero ahora fuera de la casa.

12 Marzo de 2026 16:31
Carmiña Masi

La polémica en torno a los dichos racistas y xenófobos de Carmiña Masi dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sigue escalando pero ahora fuera del reality. La conductora paraguaya fue expulsada el pasado miércoles 11 de marzo tras referirse de manera despectiva a Jenny Mavinga, participante nacida en República Dominicana. Ahora, Damian Papasodaro, esposo de Mavinga, anunció que llevará el caso a la justicia.  

"Hoy vamos a hacer una presentación porque esto va más allá del juego. Vamos a hacer una denuncia penal contra Carmiña Masi", declaró Papasodaro en una entrevista con A la Barbarossa este jueves 11 por la mañana.  

Carmiña Masia se rió a espaldas de Jenny Mavinga

El ingeniero expresó su conmoción al presenciar los hechos durante la gala del miércoles: "Sinceramente, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Cuando vi el vivo con la sanción, estaba solo y se me caían las lágrimas".  

Papaso­daro también elogió la decisión de la producción del programa: "Felicito a la producción por la decisión que tomó de expulsarla, era la única posible. Quizás esto atenta contra el rating, pero es una cuestión que excede al juego".  

Anamá Ferreira explicó cuál sería la mejor sanción para Carmiña Masi tras sus dichos racistas
Sin embargo, no ocultó su descontento respecto a Emanuel, otro participante que se rió de los comentarios de Masi: "Emanuel tendría que haber tenido una sanción. Esa burla y que después no se hiciera cargo, que lo minimizara como un chiste... es lo que reclamamos".  

En cuanto a Jenny, quien se mostró amable y hasta abrazó a Carmiña antes de que abandonara la casa, Papasodaro explicó: "Ella ignora totalmente lo que se dijo, hasta incluso la despidió con un abrazo. Pero si hubiera visto el tape, volaba la casa por los aires".  

Escándalo en Gran Hermano: expulsaron a Carmiña Masi por comentarios racistas contra Jenny Mavinga
Jenny Mavinga

Los comentarios de Masi, que incluyeron frases como "Acaba de bajarse del barco. El monito del barco", generaron un repudio masivo tanto dentro como fuera del programa. En su despedida, la exjugadora intentó disculparse públicamente: "Fue un chiste de muy mal gusto pero entiendo que son las reglas del juego. Yo sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocana y te pido disculpas a vos, y a todas las personas de color porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado".  

Carmiña Masi fue expulsada de la casa de Gran Hermano

Aunque Jenny Mavinga aceptó las disculpas y abrazó a Carmiña Masi en un gesto conciliador, su esposo dejó en claro que las palabras no son suficientes para reparar el daño causado y, la denuncia penal anunciada por Damian Papasodaro no aprece tener vuelta atrás.

