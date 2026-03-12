¿Se equivocó? Grandio complicó a Adorni y admitió que el viaje en jet a Punta del Este se pagó "con plata del Estado"

La polémica por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni a la exclusiva ciudad uruguaya de Punta del Este sumó un nuevo capítulo luego de que el periodista Marcelo Grandio admitiera públicamente que el funcionario pagó el vuelo en un avión privado "con plata del Estado". La revelación ocurrió durante una entrevista en el canal LN+, donde el conductor -que además participó del viaje- intentó desligarse de cualquier responsabilidad por el episodio. "Llamenlo a Manuel, no sé. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Yo qué hice? Yo no soy político. No soy vocero de él. Lo invité a mi casa, hacía dos años que él no se iba de vacaciones", contó.

Según explicó, charlaron "un día" y él le propuso hacer el viaje juntos durante la fecha del carnaval. "Charlamos un día, le digo, no hay problema, ¿entendés? Vamos en un taxi avión, no pasa nada, ¿viste?", sostuvo. Sin embargo, la conversación dio un giro cuando los periodistas del programa recordaron que Grandio había detallado el costo del traslado y la forma en que fue pagado. Lejos de retroceder, el conductor reforzó la versión y dejó una frase que terminó encendiendo aún más la controversia. "Perfecto. Ese dato, ese dato lo pagó él con plata del estado. Me lo pagó a mí y tengo el recibo, ¿entendés? O sea, lo pagó él con plata del estado", afirmó.

El episodio se remonta al último feriado de carnaval, cuando Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este a bordo de un jet ejecutivo que partió desde el aeropuerto de Aeropuerto de San Fernando. Según registros aeronáuticos, el traslado se realizó en un Honda Jet matrícula LV-HWA contratado a la empresa Alpha Centauri. La aeronave -considerada de alta gama dentro de los jets livianos- tiene capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes. Cada tramo del vuelo ronda los 5.800 dólares y el paquete de ida y vuelta se estima cerca de los 10.000 dólares, aunque el costo total del viaje podría haber alcanzado entre 15.000 y 20.000 dólares dependiendo de los servicios incluidos.

Marcelo Grandio y Manuel Adorni

La lista de pasajeros incluía a Adorni, su pareja Bettina Angeletti, dos familiares y el propio Grandio, conductor del programa "Giros" en la TV Pública y amigo personal del funcionario. El vuelo partió el 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó apenas 35 minutos después en el aeropuerto Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce. Cinco días más tarde, el 17 de febrero, la familia regresó a la Argentina en el mismo avión. El regreso también generó interrogantes. De acuerdo con fuentes aeroportuarias, Adorni habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro del hangar de la empresa Aviaser, evitando pasar por las áreas comunes del aeropuerto.

Ese tipo de procedimiento suele reservarse para funcionarios o pasajeros considerados VIP que buscan evitar la exposición pública. El dato cobró relevancia adicional por el perfil patrimonial que el propio jefe de Gabinete declara: ingresos y bienes relativamente modestos en comparación con el costo de un vuelo privado de esas características. Consultado previamente por el tema, Adorni había evitado dar detalles sobre el traslado. "Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta", afirmó en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en el canal A24.

La presencia de Grandio en el vuelo también despertó suspicacias políticas. El periodista conduce actualmente el programa "Giros en Línea Recta" en la TV Pública, un medio que depende directamente de la jefatura de Gabinete que encabeza Adorni. Ambos se conocen desde antes de la llegada al poder de Javier Milei, cuando compartían espacios mediáticos en el streaming "Gritalo", donde entrevistaban a economistas y referentes del espacio libertario. Tras el triunfo electoral de Milei, Grandio desembarcó en la señal estatal con su propio ciclo televisivo, donde el propio Adorni fue entrevistado en varias oportunidades.

El manifiesto de pasajeros del vuelo de Adorni

El caso del vuelo privado se suma a la controversia por la presencia de Angeletti en el avión presidencial que trasladó a la comitiva oficial a Estados Unidos. El propio Adorni admitió que su pareja terminó viajando en la aeronave oficial luego de haber comprado originalmente un pasaje de línea de 5.345 dólares. "Yo vengo una semana a deslomarme acá. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano de más acá", argumentó. La explicación no logró apagar las críticas, especialmente porque durante la campaña libertaria se había prometido terminar con el uso de recursos públicos para beneficiar a familiares de funcionarios.