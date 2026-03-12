No aclares que oscurece: el Gobierno nacional salió a bancar a Adorni tras conocerse que su viaje a Punta fue "con la tuya"

Luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedara expuesto en haber utilizado fondos públicos para rentar un avión privado para viajar con su familia a Punta del Este, el Gobierno nacional lanzó un operativo mediático para apoyarlo y muchos de sus colegas funcionarios dejaron tuits de respaldo al ex vocero nacional. Si bien dio algunos retuits a estos mensajes, la senadora nacional Patricia Bullrich expuso la interna al no escribir ningún mensaje personal en las redes sociales.

"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ánimo, Adorni. ¡LLA! ¡VLLC!", escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X (ex Twitter) lo que fue probablemente el mensaje más importante que recibió.

El presidente Javier Milei se la jugó por su funcionario y amigo Manuel Adorni.

Detrás de este estuvo el que dejó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, otra integrante de lo que se conoce como el triángulo de hierro que sostiene la estructura del Gobierno nacional. "Mi apoyo total e incondicional a Adorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos", lanzó en sus redes sociales.

Otro de los espaldarazos importantes llegó por parte del súper asesor Santiago Caputo, quien manejó la misma tónica conspirativa que los anteriores. "No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para Adorni", destacó el "rasputín" de la Rosada.

Karina Milei y su escueto mensaje en favor de Manuel Adorni.

Un poco más escueto pero no menos importante fue el mensaje del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. "Ayer, hoy y siempre junto a Adorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender a siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos", señaló, también en la línea de que la realidad que expuso el periodista Marcelo Grandio, en un mal intento de defenderlo, no es real.

Desde el Gabinete que conduce también se presentaron los apoyos. El ministro del Interior, Diego Santilli, también se colocó en el lugar de fingir demencia en relación a lo que se supo de su "jefe". "No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con Adorni", confesó.

Santiago Caputo apoyó a su compañero Manuel Adorni.

Más acotado, pero siempre oficialista, estuvo el ministro de Defensa, Luis Petri. "¡Te banco fuerte, Adorni! ¡Espalda con espalda!". reveló la pareja de la periodista Cristina Pérez. También la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dejó su mensaje: "¡Siempre juntos!", escribió, con una foto adjuntada de ambos. El tuit fue replicado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien acompañó con un retuit al que le agregó un simple "Pero claro".

El ministro de Salud, Mario Lugones, aprovechó el presente para defender a Adorni. "Argentina Week fue posible gracias al trabajo del Jefe de Gabinete y de todo el equipo de funcionarios que durante meses organizó el encuentro. Esta iniciativa permitió mostrar el potencial de sectores estratégicos y seguir generando oportunidades de inversión y cooperación para nuestro país. Este es el rumbo que impulsamos junto al presidente Milei: una Argentina integrada y abierta al mundo", escribió.

El tuit de Martín Menem en respaldo de Manuel Adorni.

Si bien lanzó algunos retuits, Bullrich estuvo entre los grandes ausentes de mensajes directos en apoyo a Adorni, lo que reveló la puntita de una interna que, si bien no es desconocida, expuso que es una bola de nieve mucho más grande de lo que parecía. Y que cuando caiga, crecerá mucho más.