Luciano Cáceres y Gloria Carrá: una separación sin final y un conflicto latente por la división de bienes

El amor se termina, pero los bienes quedan. A casi una década de su separación, Luciano Cáceres y Gloria Carrá siguen enfrascados en una disputa judicial que parece no tener final. La división de bienes es y viene siendo un tema imposible de resolver para la ex pareja de actores, y ahora el conflicto desembocará en los tribunales. "Eso va a juicio, es largo y uno lo entrega ahí. Tenemos nuestras diferencias y por eso lo tiene que decidir un juez", sentenció Cáceres en una entrevista con Puro Show. Con un tono medido, el actor dejó en claro que su prioridad es su hija, Amelia, y evitó entrar en detalles sobre la batalla legal. "Nunca me vas a oír hablar mal de mi ex porque es una mamá hermosa para mi nena, la ama con locura", agregó.

Pero su ex esposa no comparte la misma postura de bajo perfil. Gloria Carrá no tiene problemas en hablar del tema y deja en evidencia su frustración debido al conflicto que sigue latente después de tanto tiempo. "Nosotros nunca repartimos los bienes y hay algo que dividir. Por un lado, está mi abogado tratando de que eso se cumpla y, por el otro, el suyo demorando el proceso", disparó durante un móvil de Puro Show (El Trece). Con ironía y resignación, la actriz sintetizó la situación en una frase que lo dice todo: "Hay una pelea, pero bueno... No quiere soltar".

El enfrentamiento legal tiene dos ejes claros: una propiedad en José C. Paz y un vehículo que, según Carrá, sigue a nombre de Cáceres, a pesar de que ella es quien lo usa habitualmente. "Mi auto está a nombre de él y no lo pone con el mío. Lo uso yo, pero nunca lo pude cambiar, ni venderlo ni hacer otra cosa", explicó la actriz, visiblemente resignada y molesta. La situación se tornó aún más tensa cuando el cronista del ciclo de espectáculos de El Trece le preguntó si él la llamó para resolver el tema. "Mucha buena cara, pero no es la realidad", respondió con una sonrisa irónica.

A pesar de las diferencias económicas, ambos actores coinciden en un punto: la crianza de Amelia. En octubre del año pasado, dejaron sus conflictos de lado para celebrar juntos los 15 años de su hija. "Criamos a una hija preciosa, estamos los dos orgullosos de la hija que tenemos y vamos para adelante", aseguró Cáceres. Sin embargo, en lo legal, cada uno va por su lado y la resolución parece estar cada vez más lejos. Mientras tanto, el conflicto judicial sigue su curso y el tiempo avanza sin resolver lo que quedó pendiente. ¿Habrá un acuerdo o la batalla seguirá en tribunales?