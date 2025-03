El mundo artístico llora la muerte de Antonio Gasalla: el especial lugar elegido para su velorio

El 18 de marzo de 2025, el mundo del espectáculo argentino perdió a uno de sus más grandes referentes: Antonio Gasalla falleció a los 84 años, tras padecer una prolongada enfermedad. Su partida deja un vacío inmenso en el teatro y la televisión nacional, donde su talento y creatividad dejaron una huella imborrable.

A lo largo de su carrera, el dramaturgo creó personajes que reflejaron con humor y profundidad la idiosincrasia argentina, convirtiéndose en un ícono del entretenimiento. Su capacidad para hacer reír y pensar al público lo posicionó como uno de los humoristas más queridos y respetados del país.

Falleció Antonio Gasalla

La noticia de su fallecimiento generó una oleada de mensajes de afecto y reconocimiento por parte de colegas y amigos. La Asociación Argentina de Actores expresó en un comunicado: "Despedimos al actor, autor y director Antonio Gasalla, afiliado a nuestro sindicato desde 1966. Indiscutido referente del humor, creador de personajes que forman parte de la cultura popular argentina".

Al último adiós se sumó Georgina Barbarossa, que visiblemente afectada compartió en su programa: "Para mí es una persona que ha sido icónica en la historia de la cultura argentina. Antonio no ha sido solo un gran comediante. Antonio era un gran artista y era un observador de la realidad. Todos sus personajes eran críticas a la sociedad, críticas a la burocracia", fueron sus primeras palabras; luego tomó aire y continuó: "Antonio ha sido un gran maestro. Tenía un carácter espantoso, siempre nos peleábamos. Era cabrón como pocos. Yo trabajé mucho con Antonio. Lo quería mucho y lo respetaba mucho. Sabía cuando se enojaba. Aprendí mucho con él. Antonio fue la primera persona que me hizo sentir linda en el escenario". Marina Calabró también se despidió de Antonio Gasalla en su programa de América: "Se muere la comedia con Antonio, uno de los últimos y más geniales de su generación".

Son muchas las figuras del espectáculo que reconocen haber aprendido de Gasalla: "Que en paz descanse y la tierra le sea leve a quien siempre nos arrancó una sonrisa pero hoy nos pone triste. Antonio Gasalla, gracias", escribió el actor Osvaldo Santoro, por su parte. Al recuerdo y la conmemoración del fallecido su unió Malena Pichot: "Cuando tenía diez u once años mis viejos se iban a comer afuera y yo me quedaba en su cuarto viendo a Gasalla y poniéndome vestidos de mi mamá mientras Urdapilleta y Tortonese gritaban de fondo. Era mi plan favorito. Gracias por tanto, Antonio", escribió en su cuenta de X, reflejando que el artista no sólo marcò a los más grandes que disfrutaban sus éxitos sino que trascendió en muchas generaciones.

El último adiós de los famosos a Antonio Gasalla

A través de sus redes sociales, Flavio Mendoza compartió sus sentimientos al enterarse del fallecimiento de Antonio Gasalla, un mensaje en el que agradeció a otro colega por estar cerca: "Millones de aplausos para vos, UN ÚNICO. Mucha luz para toda tu familia y a vos Marcelo Polino por siempre cuidarlo, otro ser de otro planeta. te amo". Polino, por su parte, también quiso hacer público su dolor: "Te voy a extrañar mucho amigo. Gracias por tanto. Lo despedimos en el Maipo de 19 a 1AM", escribió junto a una imagen donde se lo ve a ambos muy sonrientes.

Así despidió Marcelo Polino a Antonio Gasalla

Así como los famosos se despidieron con mensajes emotivos y agradecimientos, los espectadores que supieron disfrutar de sus grandes éxitos también quisieron dar un último adiós: "Murió Gasalla, un grande de la pantalla chica recordado por Esperando a la Carroza" o "Que lástima, pero Gasalla será eterno por su obra", fueron algunos de los comentarios en las plataformas digitales.

El velorio

El velatorio del actor se llevará a cabo en el Teatro Maipo, ubicado en calle Esmeralda 443, abierto al público para que admiradores y colegas puedan brindarle su último adiós. Posteriormente, sus restos serán inhumados en una ceremonia privada, reservada para familiares y amigos cercanos. Quienes deseen despedir al guionista lo podrán hacer de 19 horas a 1 AM.

La partida de Antonio Gasalla deja un legado artístico invaluable y un recuerdo imborrable en el corazón de quienes disfrutaron de su talento. Su capacidad para transformar la realidad en humor seguirá siendo una inspiración para futuras generaciones de artistas.