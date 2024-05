Luciano Castro y su apasionado reencuentro con Siciliani: "No es una chica más, a mí me gusta la Tana"

A casi tres meses de su separación de Flor Vigna, Luciano Castro confirmó que volvió a darle una nueva oportunidad al amor: "Con Griselda (Siciliani) nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más. A mí me gusta la Tana, me gusta mucho". De esta manera, el galán revelaba públicamente que comenzó una relación con la actriz, luego de que hayan sido vistos cenando juntos.

Todo explotó durante la tarde del lunes, cuando la propia Siciliani fue interceptada por un móvil de A la tarde (ciclo de América TV) y al ser consultada sobre si estaba, o no, saliendo con Castro, no lo dudó y respondió: "Sí, Estamos rebien". Casualmente, el actor estaba como invitado a Noche al Dente ( también ciclo de América TV) y, como era de esperarse, no pudo esquivar las preguntas sobre su nuevo vínculo amoroso. "Ya sé lo que Griselda habló. Es todo muy... ", dijo al ser interrogado por Tomás Dente.

Y siguió: "No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme o relacionarme. Nos reencontramos en el cumpleaños de la Peterson, y nos pintó ir a cenar y ya. Pero no te puedo decorar eso, porque son años que venimos de una amistad, de conocernos. Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos y sin vernos, pero tenemos muchos amigos en común, y los amigos en común llevan y traen. Hay amigos que sin querer te cuentan".

Sobre cómo resurgió el "amor" entre ambos, considerando que años atrás, cuando el actor aún seguía en pareja de Sabrina Rojas, él y Siciliani habían mantenido un apasionado affaire, Castro detalló: "Nos pasa algo muy gracioso. Nos encontramos grandes, en un cumpleaños de una amiga, de Carla. Y no es la misma charla que cuando teníamos veintipico, la vida nos pasó por encima a los dos, entonces nos encontramos hablando de hijos y de cosas que no habíamos hablado nunca. Y eso se transformó en algo muy lindo. A mí me gusta mucho la Tana, y siempre me gustó, y me parece increíble haberme reencontrado con ella después de 19, 17, no sé cuántos años".

Luciano Castro

De acuerdo con el ex Valientes, este nuevo vínculo fue inesperado para ambos. "La vida te pega cada viaje que no la podés creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te la esperás. Yo no planeé encontrarme con Griselda, y ella no planeó encontrarse conmigo, y eso lo hace muy atractivo. Muchas veces es mejor contarlo, a que piensen que es algo prohibido, porque por suerte no es algo prohibido. Los dos estamos solos, y algo que puede ser lindo, vivirlo como algo prohibido, es una mierda (...). Yo me he escondido varias veces y es re triste, por eso no quería darle ese lugar a esta relación. Siento que ninguno se lo merece", concluyó.