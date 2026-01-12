Luciano Castro y el tremendo fallido en vivo sobre su relación con Griselda Siciliani

Una más y van. Luciano Castro sigue dándole prioridad al raid mediático que inició una semana atrás para lavar su imagen, después de que se difundieran los audios en los que intenta seducir a una joven española. El "hola, guapa" gate impactó fuerte en la imagen del actor y, aunque Griselda Siciliani ensayó una suerte de reacción diplomática, el ex galán sabe que está en la cuerda floja.

"Siento vergüenza absoluta. Lo que estoy atravesando es vergüenza absoluta y una tristeza que cada día es más aguda y más grande", reconoció horas atrás, en un móvil desde Mar del Plata para el programa que conducen Matías Vázquez y "Pampito" por El Trece.

En línea con las declaraciones de la protagonista de Envidiosa, quien planteó de forma solapada una posible patología de adicción al sexo, Castro justificó: "Tiene que ver con patrones, con patologías, un montón de cosas que son más serias que lo frívolo que puede ser un programa o una explicación".

Griselda Siciliani y Luciano Castro

Con el pasar de los minutos, el actor se soltó y, tras un par de preguntas de poca relevancia, pisó el palito. ¿No sigue más con Siciliani? "Mi angustia es haber desilusionado a la persona que más amé en mi vida", deslizó, aunque se corrigió de inmediato: "Que más amo en mi vida".

"A ella le dolió, le molestó más que le dolió. Esto es algo que a la pareja la bastardea y a mí, como siempre, me deja en un lugar muy meme, muy absurdo", advirtió, en alusión al sinfín de filtraciones polémicas que sufrió a lo largo de su carrera.

Por último, Castro reconoció entre lágrimas: "Hay algo destructivo en mí que no lo puedo controlar a veces y es angustiante porque yo estoy realmente avergonzado".