Luli González, en medio del escándalo en Olga por la nena que criticó a Milei: "Lo sacan de contexto muy fácil"

Hace unos días, lo que parecía ser una divertida entrevista de chicos a Topa terminó en un escándalo que mezcló los límites entre la política y lo mediático: incluso pidieron que despidan a trabajadores de Olga por el mensaje que salió al aire.

Todo comenzó en el programa Tapados de Laburo, cuando el cantante se encontró con sus fanáticos más pequeños. Y los chicos hoy en día tienen mucho que decir, guste a quien guste. "Todos odiamos a Milei", dijo una nena al referirse al poder femenino.

Topa estuvo en Olga y su participación expuso el lado oculto de Paula Chaves

De inmediato, Paula Chaves, como conductora, le retiró el micrófono a la menor, mientras algunos productores se levantaban a aplaudirla. El clip se volvió viral y abrió un fuerte debate sobre la libre expresión y el nivel de conciencia que tienen hoy en día los más chicos. Además, también llamaron la atención las distintas reacciones dentro del propio canal.

En este contexto, Fuera de Joda se acercó a los estudios de Olga y habló con Luli González, influencer que forma parte del programa donde ocurrió el hecho: "Es lo que dijo una nena en el momento, no puedo decirle qué decir a una nena. Vinieron a hacerle preguntas a Topa y le salió decir eso, está perfecto", contó, dando su mirada sobre la situación.

"Topa":

Por este momento durante un programa de Olga pic.twitter.com/wdEXjjuE3y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 14, 2026

La youtuber se mostró sorprendida por la repercusión y, con sus gestos, dejó ver el impacto que le generó la presencia de la prensa en la puerta de Olga. "Te pregunto porque Yanina Latorre fue filosa en Twitter, dijo que le parecía patético", le comentó la cronista. Sin cambiar el tono, Luli mantuvo su postura: "Yanina Latorre, igual que la nena, puede decir lo que quiere porque las redes sociales son para eso".

Además, la creadora de contenido profundizó sobre lo ocurrido dentro del estudio: "La nena agarró el micrófono y podía decir lo que quería. Lo dijo, algunos se rieron, otros pueden reaccionar como quieran. Es como en la vida: la gente reacciona como quiere".

Consultada sobre si los dichos de la menor —de apenas 7 años— contra Milei fueron genuinos o influenciados por sus padres, Luli se mostró incómoda y evitó opinar: "No me voy a meter en cómo crían a un niño. Tengo 23 años y estoy lejos de tener uno, así que no me pienso meter".

"ES MUY FACIL SACAR DE CONTEXTO UN CLIP"



Luli Gonzalez aclaró la polémica por la niña que insultó a Milei y respondió a las acusaciones de Yanina Latorre. https://t.co/zmnvyvjlAd pic.twitter.com/9aMM5R5KBS — Por Decreto (@XDecretoOK) April 16, 2026

Por otro lado, contó que notó a la nena incómoda por las reacciones y que intentó contenerla: "Le dije 'chócame el puño'... a mí me pareció incómodo para la nena. Paula también como que la abrazó, diciendo 'tranqui, no pasa nada'". Por último, Luli González repitió un argumento frecuente entre los creadores de contenido: "Un clip se puede sacar de contexto muy fácil". De esta manera, evitó tomar una postura directa sobre la producción que integra a diario.