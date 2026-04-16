Comenzó el juicio entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto: él la cruzó por abandonar a su hija Giovanna

El juicio por tentativa de lesiones leves que María Fernanda Callejón le inició a su ex pareja y padre de su hija de 10 años, Ricky Diotto, comenzó este jueves y este viernes se prevé la declaración del odontólogo en la causa. En la previa, y frente a un móvil de Desayuno Americano por América TV, el hombre se encargó de cuestionar a su ex por vivir en un hotel y dejar sola a Giovanna, la hija de ambos, en el hotel en el cual viven.

"Me da lástima llegar a esta instancia, pasar por esto. Me parece innecesario, pero se tomó una decisión y hay que poner la cara", señaló Diotto de cara al proceso judicial que pasó de amenazas y lesiones al grado de tentativa. Sobre la vida de su ex en un hotel, el dentista recriminó la forma de operar que tuvo Callejón. "Es una decisión de ella. Con la plata que gasta en la camioneta tendría que alquilarse un departamento. Pero bueno, ella prefiere seguir haciendo esa vida de vida", añadió.

"Una persona normal en vez de gastar un dineral en tener una camioneta se compra un auto más chico y alquila un departamento", contrastó. "Se fue a vivir a un hotel, con todo el riesgo que eso implica. Estar con una menor en un hotel. ¿No tiene nada de malo que una menor de 10 años esté todas las mañanas sola en un hotel y entre un tipo con una tarjeta magnética y haga un desastre?", se preguntó.

"En su momento me ofreció como propuesta que yo le dejara la casa y levantar la denuncia y yo no lo acepté porque yo no hice nada", recordó Diotto ante el móvil televisivo. "Le pedí vender la casa y un año después me hizo una denuncia. Una denuncia con una cama que me hizo con la abogada que está presa", soltó en relación a la letrada Yanina Prandini, detenida "porque lideró una banda de un secuestro extorsivo".

María Fernanda Callejón se mantuvo firme en la demanda contra el padre de su hija.

"Es una novela dantesca. ¿No la ven en el estado que está? Peleada con la vida, peleada con todo el mundo. El papelón que hizo en televisión con Cinthia Fernández", reflexionó Diotto en relación a las peleas que mantuvo con la otra vedette en el programa que conduce Moria Casán en El Trece, del cual ambas son panelistas.

En relación a pedir la tenencia de Giovanna, el odontólogo reconoció que es algo que duda. "¿Cómo no lo voy a evaluar? Mi hija estuvo diciembre, enero y febrero sola de 7 a 13 en una habitación de un hotel. Un desastre hubiese pasado. Y yo callado la boca", afirmó. "Yo no me caliento más. Y mañana voy a poner la cara porque no hice nada. Otro estaría preocupado. Yo no hice nada", agregó.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto con su hija Giovanna.

"Nosotros tuvimos un matrimonio hermoso, la pasamos bárbaro, viajamos, fuimos de acá para allá. Siempre digo lo mismo: cuando yo me fui de mi casa nos dimos un abrazo hermoso, lloramos juntos de todo lo que construimos", rememoró el ex de Callejón. "Mirá todo el quilombo que estamos haciendo para averiguar si yo le quise pegar, que obviamente no le pegué", concluyó.