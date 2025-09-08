Majul enumeró las "razones de la aplastante derrota" libertaria y apuntó contra Karina Milei, los Menem y la falta de gestión

El resultado electoral en la provincia de Buenos Aires dejó a Javier Milei con un frente inesperado: la crítica de quienes hasta hace horas se mostraban como defensores incondicionales de su gestión. Entre ellos, el periodista oficialista Luis Majul sorprendió al marcar distancia, tanto en vivo por la pantalla de LN+ como en sus respectivas redes sociales, con un análisis que más pareció una rendición que una defensa.

Luis Majul, contundente con el Gobierno de Milei

El conductor usó este lunes su cuenta personal de X para enumerar lo que llamó "las mil y una razones de la aplastante derrota" de La Libertad Avanza. En una lista lapidaria, que tranquilamente podría haber sido escrita por la oposición, apuntó contra "la soberbia y la arrogancia", la "falta de empatía con los discapacitados y sus familias", los ya más que conocidos "audios de Spagnuolo", "el factor Karina", "los Menem en el gobierno" y la "falta de gestión en áreas clave", entre otras.

Más allá de los intentos de justificar, la publicación dejó en claro que el oficialismo perdió el blindaje mediático de algunos de sus históricos voceros. "Las mil y una razones de la aplastante derrota: 1. La soberbia y la arrogancia. 2. La detención de Cristina Kirchner. Porque explica el fuerte incentivo para ir a votar que tuvieron quienes creen en su inocencia. 3. El estancamiento de la actividad económica. 4. La falta de empatía con los discapacitados y sus familias. 5. Los audios de Spagnuolo", escribió.

Y agregó, visiblemente molesto e incómodo por tener que volver a hacer periodismo: "6. El factor Karina. 7. Los Menem en el gobierno. 8. La falta de gestión en áreas clave. 9. La pelea simultánea y con muestras de ensañamiento contra los dueños de los medios, los periodistas, los bancos, la UIA, los economistas, la comunidad científica y la comunidad artística. 10. La falta de un acuerdo parlamentario mínimo indispensable. Lo necesario para evitar la seguidilla de derrotas antes de la elección".

Ya el domingo electoral, Majul había adelantado que el resultado obligaba a replantear el gabinete presidencial de cara a octubre: "Si se confirma la importante diferencia que habría entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, ya hay perdedores y ganador claramente. Si se confirma, Kicillof es uno", sostuvo. La derrota, sin embargo, no solo sacudió al Ejecutivo sino también a la red de periodistas que lo sostenían. "El presidente tiene que asumir que las cosas no son como él cree que están sucediendo", lanzó Majul, en un discurso que sonó tanto a advertencia como a confesión de que la narrativa oficialista ya no puede sostenerse frente a los hechos.

Luis Majul

En su señal de distanciamiento, incluso se permitió recomendarle cambios a Milei: "Debería resetear y configurar muchas de las decisiones que está tomando a nivel ejecutivo y sobre las decisiones en el territorio". Un gesto que refleja un movimiento más profundo: el inicio de la soltada de mano mediática al gobierno libertario. El quiebre es significativo. Mientras jubilados, trabajadores de la salud, estudiantes y personas con discapacidad vienen denunciando el ajuste y el abandono del Estado, ahora hasta algunos periodistas que acompañaron a Milei desde el minuto cero empiezan a mostrar empatía y a tomar distancia.