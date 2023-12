Mano a Mano con TIMØ: de la nominación a los Grammy al día que se les rompió el escenario

Cuesta creer que ya terminando el 2023 aparezcan nuevos "héroes" defendiendo lo que es la música romántica y melódica, pero aún es más llamativo debido a que todas las semanas hay un sinfín de singles idénticos que se estrenan en las distintas plataformas musicales. Sí, hablamos del famoso trap y del reggaetón. En este caso nos encontramos con una banda colombiana llamada TIMØ, que defienden a capa y espada lo que ellos denominan "un clásico".

La banda está integrada por Andrés Vásquez, Felipe Galat y Alejandro Ochoa

¿A qué se refieren? A esa música y género que de a poco se fue perdiendo, pero que cada tanto intenta volver a tomar las principales listas de éxitos. Pero arranquemos desde el principio: TIMØ es una banda que tiene letras y sonidos románticos, y quiere llevar a la nueva generación a sentir lo que otras sintieron a escuchar aquellas canciones que les hacía vibrar el corazón. El grupo está integrado por Andrés Vásquez, Felipe Galat y Alejandro Ochoa; y los 3 coinciden al afirmar que "es muy difícil que un proyecto funcione solamente porque siga los trends, siga los patrones o lo que está de moda".

Esto, porque para ellos "la gente, el público, se da cuenta" cuando algo es "genuino y cuando algo no" .La banda se presentó el pasado 5 de noviembre en "La Tangente", donde sus fans pudieron vibrar con sus canciones de amor, entre ellas el éxito "Bebamos", el cual les permitió hacerse conocidos ante el mundo.

Vale aclarar que la agrupación colombiana debutó en el año 2019, adueñándose desde en ese preciso momento de las redes sociales, todas plataformas digitales y también de WhatsApp, ya que por ese medio fue que nació su mayor éxito y donde se formó la banda: "Felipe hizo una canción y la canción se la mandó a sus amigos", explicaron.

Y agregaron: "Y se fue como viral en la ciudad, por accidente y por WhatsApp. Somos un poquito más como vieja escuela. Nos encantaría colaborar con gente que es icónica, más que gente que en este momento la está rompiendo como que sea muy novedosa y nuevo".

La banda colombiana llamada TIMØ

En diálogo con BigBang, los artistas hablaron de todo y se animaron a elegir a algunos de los tantos artistas argentinos que triunfan en el escenario musical para hacer una colaboración. "De Argentina, imagínate algo como La Mosca o como Fito Páez. Nos morimos, si algún día llegáramos a tener la oportunidad incluso de cantar con ellos en algún escenario".

¡Primera vez en Argentina! Cuéntenme ¿qué expectativas tienen?

Felipe: - Bueno, tenemos las expectativas muy altas porque nos han dicho que Argentina tiene un público increíble, que es gente que canta con pasión, ¿no? Como todos los argentinos, como que tienen mucha pasión, por así decirlo. Entonces estamos muy emocionados por ir allá.

No solo por el show, sino también tenemos muchas ganas de conocer la ciudad. Dicen que es muy linda. Bueno, y conocer también la gente que nos escucha allá, que de pronto hemos conocido en redes o que sabemos quiénes son por redes, pero pues que nunca hemos tenido la oportunidad de verlos en persona. Entonces, la verdad, sí, tenemos las expectativas muy altas y estamos muy emocionados.

¿Cuál es el origen de TIMØ?

-Alejandro: TIMØ viene de la universidad. Nosotros estudiamos música los tres. Cada uno venía de un lugar distinto y ahí fue donde nos hicimos muy amigos. Y de esa amistad, básicamente, salió la banda. Porque Felipe hizo una canción y la canción se la mandó a sus amigos, y se hizo como viral en la ciudad, por accidente y por WhatsApp, aprovechamos y le damos una banda, ¿ya qué? Y ahí, como ese chistecito del principio, salió algo mucho más bonito y mucho más serio con el tiempo.

¿Se imaginaron en algún momento llegar adonde están?

-Andrés: No, diría que eso es surreal para nosotros. Como que aún estamos en todo ese proceso de las primeras veces. Nosotros llevamos este año como nuestro año de las primeras veces. Porque es la primera vez en la que vamos como a, no sé, a 20 países distintos. Y primera vez en la que estamos en tal festival.

O primera vez que estamos nominados a un Grammy. O sea, este es nuestro año de primeras veces. Y es muy chimba como parar por un momento, porque toda la vida va muy rápido. Y darse cuenta como, mierda, esto empezó hace cuatro años en la universidad. Y las impresiones, muy gratificante ver todo eso. O sea, toca ser muy agradecido para un momento, respirar y decir, esto es una locura como ha cambiado nuestra vida en cuatro años.

¿Fueron nominados como mejores artistas en los Grammy?

Felipe: - Sí, así es. Sí, nos nominaron. Fue una locura, fue una sorpresa. Fue una nominación muy linda porque es la única nominación en la que uno puede estar solo una vez en la vida. Entonces es muy especial para nosotros, y es un gran honor y un orgullo.

Y bueno, después de Argentina casi que salimos allá para España. Entonces va a estar muy lindo este mes y este final de año sobre todo.

Alejandro: - La verdad es que fue completamente incierto el tema de los Grammy. Uno trata como de medio especular, como, uy, ¿será que es? Pero la historia ha demostrado que es muy impredecible. Entonces, nada, estuvimos con el corazón abierto a lo que pueda pasar.

¿Tienen alguna colaboración que ustedes sueñan hacer?

Andrés: - Bueno, es que curiosamente nosotros somos un poquito más como la vieja escuela. Nos encantaría colaborar con gente que es icónica, más que gente que en este momento la está rompiendo, como que sea muy novedoso y nuevo.

Nosotros somos fanáticos de los artistas que han dejado un legado, que vienen desde nuestro país, por ejemplo, Juanes, Carlos Vives... Si estamos hablando de Argentina, imagínate algo como La Mosca o como Fito Páez. Nos morimos si algún día llegáramos a tener la oportunidad, incluso de cantar con ellos en algún escenario.

Entonces, yo siento que es una lista interminable, como Luis Guerra... ¡Son un montón! Yo siento que al crecer con todas estas influencias, inspiraciones musicales, estas personalidades, pues al momento de entrar en la industria, como que uno sigue con esta ilusión de niño, de "wow, esta gente es mi ídola".

¿Qué opinan de la diferencia que hoy en día hay entre la música que hacen a lo que puede ser un reggaetón?

Alejandro: - Sí, tratamos siempre de ser, ante todo, honestos con nosotros mismos. Creo que es muy difícil que un proyecto funcione solamente porque siga los trends, siga los patrones, siga lo que está de moda. Porque la gente, el público sabe, se da cuenta, cuando es genuino y cuando algo no.

Entonces, si tú eres muy genuino con el trap, con el reggaetón y te encanta, pues ese es tu camino. Pero yo, personalmente, creo que ninguno de nosotros creció tan influenciado con esa música como si crecimos influenciados con las canciones que te dijimos, con los artistas que te dijimos. Entonces, es siempre eso, un poco de ser honestos con quienes somos y va a haber un público para eso.

Felipe: -Cada quien saca lo que se sienta genuino y siento que no es que esté en desventaja o en ventaja, sino que lo que dice Alejandro, pues sí, se hace desde la honestidad y desde lo que siente realmente. Siento que, si es real la canción, hoy en día cualquier género puede llegar a volverse número uno global sin importar ningún patrón rítmico ni nada, sino es más de la canción y de lo que transmite.

¿Les pasó algo muy loco o algo extraño sobre el escenario?

Andrés: -Sí, de hecho, sí. Imagínate que el mes pasado, nosotros en un momento del show saltábamos junto con el público. Es como a mitad de concierto o un poquito más adelante, que es como el auge del concierto. Estaba muy eufórico y estábamos haciendo un concierto en Bucaramanga, que es una ciudad de Colombia.

Y el piso, bueno, tal vez no estaba muy estable... estaba saltando y de la nada se abre un hueco. Pero no es un hueco como que se cae todo, sino que solo se cae mi pierna. O sea, como que yo quedo pierna afuera a nivel como de mi torso y se me mete toda la pierna. Y la gente sigue saltando, entonces ahí nuestro stage me ayuda a salir del hueco. Y yo no sé por qué, seguí saltando. Se sintió como más... Se sintió cool.

Después seguramente dijiste... ¿qué me pasó?

Andrés: -Sí, literal. O sea, como que después ahí ya caí en cuenta como, ¿qué? ¿Cómo qué está pasando? O sea, ¿cómo se rompe? Y me revisaron y afortunadamente todo bien con mi pierna. Pero fue muy extraño, fue súper raro.

¿Van a estar con su nuevo trabajo?

Alejandro: -Sí, vamos a mostrar nuestro último álbum. Es la edición deluxe, de hecho. Se llama Este modo decimos deluxe, porque había un par de canciones que habíamos dejado por fuera, que de pronto no habíamos hecho en el momento, que sentimos que podía complementar, que podía incluirse en este trabajo.

Y de cierta forma cerrar la primera etapa, como el primer ciclo de esta banda, contundentemente. Y es lo que hace este álbum, de este modo decimos deluxe. Vamos a tocar canciones por primera vez. Vamos a tocar canciones, un par que de hecho están influenciadas por artistas argentinos. Va a haber música nueva y nos encanta siempre, nos motiva mucho siempre probar esa música nueva con el público. Entonces vamos a ver cómo nos va.

¿Hay algún cover?

Andrés: -Me encantaría decirte que sí, pero no por ahora... Estuvimos cerca de hacer uno, la verdad. pero fue tema de... Si lo consideramos como "uy, vamos a ir a Argentina, hagamos pum, pum, pum, nos montó así la canción". Y por tiempo, por falta de poder sacar un rato para ensayar, no pudimos, porque ante todo nos toca hacerlo bien. Pero estuvimos cerca y estoy seguro que el próximo año cuando volvamos, sí te vamos a volver con un cover prometido.