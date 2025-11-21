Marcelo Tinelli sorprendió a su hija Juanita en medio del escándalo por amenazas de muerte

Las tensiones y distancias entre Marcelo Tinelli y su hija Juanita parecen haber quedado atrás a partir del último mensaje que el conductor le dejó en Instagram por su cumpleaños 23, y la correspondiente respuesta de ella. Semanas atrás, una crisis entre ambos derivó en que ella se mude a lo de su madre, Paula Robles. La joven no había podido aguantar las amenazas de muerte que le llegaban por las abultadas deudas de su papá, producto de sus malas decisiones empresariales y comerciales.

"Feliz cumple hija hermosa. Felices 23. Deseo que siempre brilles con esa sonrisa que ilumina todo. Que tengas mucho amor y alegría. No puedo todavía creer cómo pasa el tiempo tan rápido, mi vida. Todavía te recuerdo de muy chiquita, bailando por toda la casa con esos tacos altos", conmemoró el conductor, en un posteo que tuvo un carrusel de fotos de ella con sus hermanas y con él.

El amoroso posteo de Marcelo Tinelli para su hija Juanita por su cumpleaños número 23.

"Quiero tenerte en mi vida por muchos años más, en las buenas y en las malas", continuó Tinelli, en casi como una aceptación de su actual presente en el que está endeudado y con su familia dividida. "Hoy leía que 'nunca se va del alma, quien está en el corazón. No hay distancia para eso'. Estás en mi corazón siempre. Te amo con toda mi alma mi Pebe", concluyó.

La respuesta de Juanita no se dejó esperar mucho y salió casi de forma sincronizada a la esmerada publicación de su papá. "Nunca va a existir distancia. Se puede ver, pero sentir jamás . Sos mi papá y te amo con todo lo que soy. Crecí acompañándote y viendo todo lo que sos. Eso no cambia, jamás. La Juana que soy hoy, tiene muchísimo de vos, eso es lo que busco y quiero transmitir siempre. Tu historia. Mi historia. Te amo", escribió la cumpleañera.

Juanita Tinelli y el posteo en el que etiquetó a su mamá, Paula Robles, cuando estaba enojada con su padre por las amenazas recibidas.

En los últimos días, el actual conductor de Estamos de paso en Carnaval Stream debió declarar en la Justicia por las amenazas que recibió su hija. "Yo estaba por grabar una serie en casa, me estaba maquillando cuando luego veo el teléfono y era Juana. Todo por texto fue: 'Necesito hablar con vos porque me acaban de amenazar'", declaró. La acción despertó la ira de Paula Robles, mamá de Juanita, quien lo cuestionó por pedirle eso a la joven.

A los pocos días y a partir de que todo salió a la luz -como no quería el conductor-, Juanita hizo un posteo con la frase "el egoísmo enferma" y etiquetó a su madre. Además incorporó una cita del escritor Oscar Wilde: "El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere". A esta altura, el conductor ya había encargado que la seguridad de sus hijas se vea reforzada.

La historia que publicó Marcelo Tinelli para solidarizarse con las amenazas contra su hija Juanita.

Juanita Tinelli cuenta con un botón antipánico que le otorgó el Prosecretario Administrativo que la atendió junto a su familia, a partir de las amenazas que le atribuyeron al actual dueño de Telefe, el empresario rosarino Gustavo Scaglione. "Vos y tu familia se tienen que cuidar mucho", fueron las palabras que denunció.